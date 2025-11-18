„A droghasználat nem szabadságjog” – elkezdődött a háromnapos MCC Budapest Summit

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) által szervezett MCC Budapest Summit on the Global Drug Epidemic elnevezésű háromnapos, nemzetközi konferencián a kábítószerek globális terjedésének társadalmi, gazdasági és biztonsági kockázatait járják körül szakértőkkel, döntéshozókkal és terepen dolgozó szakemberekkel. A csütörtökig tartó rendezvény célja a zéró tolerancia gyakorlatának bemutatása, a családok és közösségek védelme, valamint a megelőzés és bűnüldözés sikeres nemzetközi példáinak feltárása.

A kábítószer-járvány globális jelenség, ami szétzilálja a társadalmak szövetét, megbontja a közösségek és a családok egységét, veszélyezteti a fiatalokat és aláássa a civilizáció alapjait – ezek voltak azok a motivációk, amelyek arra sarkallták az MCC-t, hogy az idei Budapest Summit témája a kábítószer elleni nemzetközi küzdelem legyen. A meghívott előadók, szakértők közösen tárják fel a drogfogyasztással- és terjesztéssel kapcsolatos problémákat, illetve igyekeznek kidolgozni konkrét és megvalósítható stratégiákat a visszaszorítás, a megelőzés érdekében.

A konferencia első napja Szalai Zoltán, az MCC főigazgatójának köszöntőjével indult, aki azt mondta, hogy nemcsak magyar, hanem tágabb nézőpontból szeretnének beszélni a témáról. Felidézte, hogy sokak szerint a drogellenes háború „eleve bukásra van ítélve”. Szerinte van ebben igazság, de hozzátette, hogy

nem szabad feladni a küzdelmet, továbbá hangsúlyozta azt is, hogy nem az enyhítés vagy az inkriminalizálás a megoldás, hanem elsősorban a hozzáférést kell megnehezíteni.

Vizi E. Szilveszter, az MTA volt elnöke és a Richter Gedeon Nyrt. igazgatótanácsának elnöke tartotta ez első előadást, aki a pszichiátria szemszögéből világított rá a droghasználatra és annak hátterére. Azt mondta, hogy a drog társadalmi és pszichológiai probléma is egyben. Az Egyesült Államokat hozta fel példaként, ahol évente 630 milliárd dollárt költenek az emberek kábítószerre. Az MTA volt elnöke kitért a kannabisz hatásaira is, és kiemelte, hogy nagyon sok hiedelem fogalmazódik meg vele kapcsolatban, de nem igaz az a gyakran hangoztatott megállapítás, hogy nem okoz hosszú távú károsodást és/vagy személyiségbeli torzulást a használata.

Vizi E. Szilveszter, az MTA volt elnöke Hogyan károsítja a droghasználat a testet és az elmét? címmel tartott előadást az MCC Budapest Summiton. Fotó: Facebook/Mathias Corvinus Collegium

Horváth László kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemért felelős kormánybiztos Minden élet számít – harc a kábítószer-kereskedelem ellen címmel tartott előadást. A droghasználat súlyos következményeiként megemlítette a közbiztonság válságát, a félelmet, a bizalomvesztést, valamint a szétroncsolt közösségeket, és emlékeztetett arra is, hogy minden adag kábítószer mögött a szervezett bűnözés áll. A kormánybiztos is külön felhívta a figyelmet arra, hogy

nem lehet engedményeket tenni, és határozottan elutasította azt az érvelést, amely szerint a droghasználat szabadságjog.

Hamis marketingnek nevezte azt, hogy a fű természetes dolog, illetve hogy füvezni ártalmatlan, mint ahogy szerinte az is fals magyarázat, hogy a füvezés a természethez való visszatérés módja.

Horváth László ismertette a konzervatív kábítószer-politika sarokköveit is, ami alapján csökkenteni kell a kínálatot és a hozzáférést, elutasító normákat kell kialakítani, zéró toleranciát kell alkalmazni a kereskedőkkel szemben, meg kell erősíteni a családokat és a helyi közösségeket, szükség van közösségi, mentális egészségvédelemre, erősíteni kell a fiatalok ellenálló képességét, valamint korán fel kell ismerni a kockázatokat és csökkenteni kell azokat.

Az elmúlt időszakot összefoglalva a kormánybiztos úgy fogalmazott, „nincs győzelmi jelentés”, de úgy véli, amit az elmúlt néhány hónapban meg lehetett tenni, azt megtették. A civilek visszatértek az iskolákba a drogprevenciós programokkal, mindent megtettek annak érdekében, hogy a fesztiválok kábítószermentesek legyenek, megalakult a Kábítószer-ellenes Települések Szövetsége – sorolta Horváth László. A kormánybiztos előadásában azt mondta, kevesebb drog van ma a piacon, mint a korábbi években.

A konferencia első két napjának programjait, előadásait Budapesten tartják, csütörtökön viszont az MCC vidéki, regionális központjaiba viszik el a szakmai programokat. Kedden kerekasztal-beszélgetések is voltak az MCC Budapest Summiton, amelyeken számos nemzetközi szakértő vett részt, Németországból, az Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból, Skóciából és Mexikóból is érkeztek vendégek. A beszélgetéseken szó esett a szabályozásról, a jogérvényesítésről, a gazdasági védőmechanizmusokról, valamint a hit, a nevelés és a közösségi felelősségvállalás fontosságáról is.

(A nyitóképen: Horváth László kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemért felelős kormánybiztos tart előadást az MCC Budapest Summiton 2025. november 18-án.)