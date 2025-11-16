ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.43
usd:
330.82
bux:
107297.46
2025. november 16. vasárnap Ödön
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Getty Images

Hiánypótló kiadvány: jogi kézikönyvet kaptak a magyar influenszerek

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

Kutatások azt bizonyítják, hogy az influenszerek tevékenysége egyre nagyobb mértékben szolgál a társadalom tagjainak a rendszeres információszerzési forrásaként, ezért fontos, hogy tisztéban legyenek tevékenységük jogi és etikai kereteivel – hangsúlyozta az InfoRádióban Szikora Tamás Attila, az NMHH stratégiai igazgatóhelyettese, a nemrégiben megjelent Az Influenszerek jogi kézikönyve című kötet egyik szerzője.

Az influenszermarketing gazdasági, szerzői- és médiajogi kérdéseivel is foglalkozik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatudományi Intézetének új kiadványa. Az Influenszerek jogi kézikönyve című kötetet Koltay András, az NMHH elnöke és Tóth András, a GVH elnökhelyettese szerkesztette.

„Nyugodtan hiánypótlónak is nevezhető a kiadvány, amely különféle aspektusból és reményeink szerint az influenszerek számára jól hasznosítható módon, sokoldalúan járja körbe napjaink véleményvezéreinek a tevékenységére vonatkozó jogi szabályozási kereteket” – mondta az InfoRádióban Szikora Tamás Attila, a könyv egyik szerzője. Az NMHH stratégiai igazgatóhelyettese ugyanakkor kiemelte, hogy nem tudományos jellegű kötet készült, ezért kerülték is a hosszas jogi hivatkozásokat, hanem inkább a gyakorlati alkalmazáshoz igyekeztek segítséget nyújtani a szerzők és a szerkesztők.

Az influenszerek a kereskedelmi kommunikáció mellett egyre inkább aktív szerepet és feladatot töltenek be a közélet, a közvélemény befolyásolásában is, és Szikora Tamás Attila szerint jelentősen nő a felelősségük, mert egyszerre kell megfelelniük a reklámozók elvárásainak, a nyilvánosság érdekeinek és nem utolsó sorban a jogszabályi előírásoknak is, sőt a tevékenységükben a jogi szabályozások mellett fontos etikai szabályoknak is eleget kell tenniük.

„Az influenszerek tevékenységének igen meghatározó része napjainkban már bizalmi kérdés is, kellő szintű hitelesség nélkül ugyanis nem tudják hatékonyan ellátni a feladatukat” – tette hozzá az NMHH stratégiai igazgatóhelyettese.

Lényeges kérdés az influenszer definíciója, de a magyar jogi szabályozásban konkrét definíció nincs, a reklámetikai kódexben pedig annyi szerepel, hogy az influenszer véleményvezér. Szikora Tamás Attila úgy látja, több releváns tulajdonsággal lehet definiálni az infuenszereket:

  • jelentős hatásgyakorlás a nyilvánosságra
  • a vélemény befolyásoló ereje
  • jelentős méretű közönség vagy követőbázis
  • gazdasági, üzleti cél, kereskedelmi kommunikációs jelleg
  • megnyilvánulás közéleti, politikai kérdésekben

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a történelem során számos személyre mondták azt, hogy véleményvezér, de napjainkban további meghatározó eleme a definíciónak a közösségi média alkalmazása, mert ez tette lehetővé, hogy manapság viszonylag sokan tudnak komoly követőbázissal influenszertevékenységet folytatni.

Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy noha nincs konkrét definíció, de az influenszerek tevékenységét számos jogterület szabályozza, így a fogyasztóvédelmi jog, a reklámszabályok, a személyiségi jog, a versenyjog és a médiajog is. Mint kiemelte, már napirendre került az Európai Unióban, hogy az influenszerek az audiovizuális médiaszolgáltatásokra vonatkozó szabályozás hatálya alá kerüljenek, mert jellemzően videómegosztó platformokon jutnak el a közönségükhöz.

A szakember szerint két csoportra kell választani az influenszereket, mert egy részük kereskedelmi kommunikációval, termékek reklámozásával foglalkozik, egy másik részük viszont közéleti, politikai, társadalmi kérdésekben nyilvánul meg és tevékenysége elsősorban a közvélemény alakítására, formálására irányul. „Kutatások azt bizonyítják, hogy – nemcsak itthon, hanem világszerte is –

az influenszerek tevékenysége egyre nagyobb mértékben szolgál a társadalom tagjainak a rendszeres információszerzési forrásaként”

– hangsúlyozta.

Szikora Tamás Attila felhívta a figyelmet, hogy az új kiadvány, amely bárki számára elérhető, egy jogi kézikönyv, amely hosszas jogszabályi hivatkozások helyett a releváns jogi szabályozási kereteket igyekszik konkrét példákkal is bemutatni.

„A kézikönyv abban nyújt segítséget mindenkinek, aki véleményvezér lenne vagy már véleményvezérként tevékenykedik, hogy lássa a kereteket, a tevékenységének milyen szegmensére, milyen formában kell figyelni, arra milyen jogi szabályozások vonatkoznak, milyen előírások szerint kell ezt a tevékenységet folytatni, és akár eligazodási, kiindulási pontként szolgálhat arra, hogy valamennyi jogi szabályozásnak és etikai-önszabályozási elveknek megfelelően tudja a tevékenységét végezni” – mondta Szikora Tamás Attila.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Hiánypótló kiadvány: jogi kézikönyvet kaptak a magyar influenszerek

jog

nmhh

kézikönyv

influenszer

szikora tamás attila

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hiánypótló kiadvány: jogi kézikönyvet kaptak a magyar influenszerek

Hiánypótló kiadvány: jogi kézikönyvet kaptak a magyar influenszerek
Kutatások azt bizonyítják, hogy az influenszerek tevékenysége egyre nagyobb mértékben szolgál a társadalom tagjainak a rendszeres információszerzési forrásaként, ezért fontos, hogy tisztéban legyenek tevékenységük jogi és etikai kereteivel – hangsúlyozta az InfoRádióban Szikora Tamás Attila, az NMHH stratégiai igazgatóhelyettese, a nemrégiben megjelent Az Influenszerek jogi kézikönyve című kötet egyik szerzője.
Közvéleménykutatás Kárpátaljáról, a visszacsatolásról is volt kérdés

Közvéleménykutatás Kárpátaljáról, a visszacsatolásról is volt kérdés

A Közép-európai Stratégiai Intézet friss, reprezentatív közvélemény-kutatása rávilágít arra, mit gondolnak maguk a kárpátaljai emberek a Magyarországot érő, területi igényekről és orosz paktumról szóló vádakról. A kutatás, amely kiterjedt a nemzeti kisebbségekre is (így 300 magyart is megkérdeztek), azt mutatja, hogy a kárpátaljaiak többsége elutasítja az összeesküvés-elméleteket.
 

Visszavonultak az ukránok

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Húsz évet kell várnia, aki letelepedne Nagy-Britanniában

Húsz évet kell várnia, aki letelepedne Nagy-Britanniában

A brit kormány ideiglenessé teszi a menekültstátuszt, és 20 évre nyújtja a végleges letelepedésig vezető időt. A szigorításokat a hasonló dán modell ihlette.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megdöbbentő változás: húsz évet kell várni a letelepedésre ebben az országban

Megdöbbentő változás: húsz évet kell várni a letelepedésre ebben az országban

A brit menekültügyi reform drasztikusan meghosszabbítja a letelepedéshez vezető utat, a státusz ideiglenessé válik, és a támogatások feltételekhez kötöttek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Feud erupts between Trump and ally Marjorie Taylor Greene ahead of Epstein files vote

Feud erupts between Trump and ally Marjorie Taylor Greene ahead of Epstein files vote

The Georgia congresswoman has criticised Trump's foreign policy and handling of Jeffrey Epstein files.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 16. 12:32
Autósüldözés végén meghalt egy fiatalember Budapesten, rendőrök elől menekült
2025. november 16. 10:32
Kiss László és a Tisza Párt, megszólalt az ügyben az óbudai polgármester
×
×
×
×