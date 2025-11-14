ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.42
usd:
330.23
bux:
108213.63
2025. november 14. péntek Aliz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy botra támaszkodó idős ember keze.
Nyitókép: Getty Images/PeopleImages

Erős hónapok várnak a nyugdíjasokra

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A nyugdíjasok majdnem havonta számíthatnak valamilyen plusz pénzre a jövő áprilisi országgyűlési választásokig – derül ki a Nyugdíjguru összeállításából.

A magyar nyugdíjasok jövő évi választások előtti életében nem múlhat el hónap örömhír nélkül – hívja fel a figyelmet hírlevelében Farkas András.

2025. november – pótlólagos nyugdíjemelési korrekció: November 12-étől érkezik a visszamenőleges nyugdíjemelési korrekció, amelynek mértéke1,6 százalék lesz, mert 4,8 százalékra várják az éves inflációt, vagyis a 2025. januári 3,2 százalékos emelést 1,6 százalékkal kell kiegészíteni.

A nyugdíjasok először is kapnak egy jelentősebb összeget, ami a 2025. január–október hónapokra (10 naptári hónap), valamint a 2025. februárban kézhez kapott 13. havi, azaz összesen 11 havi nyugíjra eső visszamenőleges emelési korrekció összege. Emellett a novemberi nyugdíj már az 1,6 százalékkal emelt összegben érkezik (és természetesen a decemberi nyugdíj is).

2026. január – éves inflációs emelés: Az 1,6 százalékos korrekciós emeléssel növelt összegű 2025. decemberi nyugdíjat 2026. januárban a 2026-ra szóló költségvetési törvényben jelzett 3,6 százalékos inflációnak megfelelően 3,6 százalékkal kell emelni.

2026. február – 13. havi nyugdíj: Aki 2025. december 31-én már nyugdíjas lesz és 2026. februárjában is folyósítják majd a részére a nyugdíját, az 2026. februárjában a nyugdíja mellé az azzal azonos összegű 13. havi nyugdíjra is jogosult.

A csütörtöki Kormányinfón az is pontosításra került, hogy a 14. havi nyugdíj első negyedének folyósítása is februárban várható.

A nyugdíjszakértő számításai szerint a választásokig körülbelül 1185–1635 milliárd forint plusz juttatást kapnak a nyugdíjasok.

Kezdőlap    Belföld    Erős hónapok várnak a nyugdíjasokra

nyugdíj

juttattás

nyugdíjas

13. havi nyugdíj

farkas andrás

nyugdíjguru

14. havi nyugdíj

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: kezdi elérni a határokat az ukrán haderő ellenállása és kitartása

Kaiser Ferenc: kezdi elérni a határokat az ukrán haderő ellenállása és kitartása
Az oroszok már Pokrovszk bevételét ünneplik, amely városnak Mirnograddal együtt azért nagy a jelentősége, mert mindkét település része a Donyeck-megyét védő erődnek – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Mint fogalmazott, ha az oroszok az egész Donyeck-megyét birtokba akarják venni, előbb Szlovjanszkot és Kramatorszkot kellene elfoglalniuk, ami egyáltalán nem egyszerű feladat. A szakértő kitért arra is, hogy egyre nagyobb arányú dezertálásról érkeznek hírek az ukrán hadseregből.
Kikaptak a portugálok, sorsdöntő mérkőzés vár a magyarokra

Kikaptak a portugálok, sorsdöntő mérkőzés vár a magyarokra

A portugál labdarúgó-válogatott kikapott Írországban, így a vasárnapi utolsó fordulóban dől el, melyik csapat jut ki a jövő évi világbajnokságra és melyik lesz pótselejtezős az európai selejtező F csoportjából.
 

„Kijött a vakond” az utolsó örmény helyzetnél – Értékelések a vb-pótselejtező küszöbén

A vb-pótselejtező küszöbére lépett Örményországban a magyar labdarúgó-válogatott

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.14. péntek, 18:00
Csendes Olivér
a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött a rendelet az árrésstop módosításáról

Megjött a rendelet az árrésstop módosításáról

A kormány újabb három hónappal meghosszabbította, valamint további árucikkekkel bővítette az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstopot. Decembertől a szabályozás 14 új termékkörre is kiterjed, a marhahústól a gyümölcsökön át egészen a bébiételekig – derül ki a Magyar Közlönyben megjelent rendeletből.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ilyen új e-autót vehetsz ma 10 millió alatt: íme a legolcsóbb modellek listája, mindent visznek a kínaiak

Ilyen új e-autót vehetsz ma 10 millió alatt: íme a legolcsóbb modellek listája, mindent visznek a kínaiak

Öt olyan elektromos autó is kapható jelenleg Magyarországon, amiért 10 millió forintnál kevesebbet kell fizetni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
BBC apologises to Trump over Panorama edit but refuses to pay compensation

BBC apologises to Trump over Panorama edit but refuses to pay compensation

Lawyers for the US president have threatened to sue the corporation for $1bn (£759m).

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 14. 05:24
Fegyverrel fenyegetőzve sorra szedte el a kocsikat egy férfi – mutatjuk, hol és hogyan garázdálkodott
2025. november 14. 05:12
Kijöttek a hivatalos információk az új bolti árazásról
×
×
×
×