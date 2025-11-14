Erős hónapok várnak a nyugdíjasokra

A magyar nyugdíjasok jövő évi választások előtti életében nem múlhat el hónap örömhír nélkül – hívja fel a figyelmet hírlevelében Farkas András.

2025. november – pótlólagos nyugdíjemelési korrekció: November 12-étől érkezik a visszamenőleges nyugdíjemelési korrekció, amelynek mértéke1,6 százalék lesz, mert 4,8 százalékra várják az éves inflációt, vagyis a 2025. januári 3,2 százalékos emelést 1,6 százalékkal kell kiegészíteni.

A nyugdíjasok először is kapnak egy jelentősebb összeget, ami a 2025. január–október hónapokra (10 naptári hónap), valamint a 2025. februárban kézhez kapott 13. havi, azaz összesen 11 havi nyugíjra eső visszamenőleges emelési korrekció összege. Emellett a novemberi nyugdíj már az 1,6 százalékkal emelt összegben érkezik (és természetesen a decemberi nyugdíj is).

2026. január – éves inflációs emelés: Az 1,6 százalékos korrekciós emeléssel növelt összegű 2025. decemberi nyugdíjat 2026. januárban a 2026-ra szóló költségvetési törvényben jelzett 3,6 százalékos inflációnak megfelelően 3,6 százalékkal kell emelni.

2026. február – 13. havi nyugdíj: Aki 2025. december 31-én már nyugdíjas lesz és 2026. februárjában is folyósítják majd a részére a nyugdíját, az 2026. februárjában a nyugdíja mellé az azzal azonos összegű 13. havi nyugdíjra is jogosult.

A csütörtöki Kormányinfón az is pontosításra került, hogy a 14. havi nyugdíj első negyedének folyósítása is februárban várható.

A nyugdíjszakértő számításai szerint a választásokig körülbelül 1185–1635 milliárd forint plusz juttatást kapnak a nyugdíjasok.