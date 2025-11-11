ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 11. kedd
Férfi árnyéka egy börtönben.
Nyitókép: Irkham Khalid , Getty Images

Telefont találtak egy fogvatartott végbelében, megszólalt a BVOP

Infostart / MTI

Motozás során a fogvatartott végbeléből került elő egy mobiltelefon és a töltéséhez használható kábel a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetben - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) az MTI-vel kedden, megjegyezve: szakmailag indokoltak azok az intézkedések, amelyekkel bizonyos fogvatartottak esetében az intézetek biztonsága érdekében korlátozták a személyes érintkezést a látogatófogadások során.

A börtön szirmabesenyői objektumában a látogatófogadás végén a fogvatartottnak az anyja adta át a mobiltelefont. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta: a fogvatartott a tiltott tárgyat előbb a zsebébe, majd a végbelébe rejtette el.

A biztonsági ellenőrzésen szolgálatot teljesítő felügyelők éberségének köszönhetően a telefon rövid időn belül előkerült, így a tiltott tárgy nem juthatott be az intézet zárt területére - fűzte hozzá.

Közölte: az eset miatt a fogvatartott ellen fegyelmi eljárás indult, amellyel elveszítheti eddig szerzett kedvezményeit és a személyes érintkezés lehetőségét biztosító látogatási jogát. A hozzátartozó felelősségét a rendőrség vizsgálja a büntetés-végrehajtási intézet rendjének megzavarása miatt - jegyezte meg.

Makula György emlékeztetett: korábban éles kritikát kapott a büntetés-végrehajtási szervezet azért, hogy bizonyos fogvatartottak esetében az intézetek biztonsága és rendje érdekében korlátozta a személyes érintkezést a látogatófogadások során. Ez az eset - és sajnos még sok más hasonló - is rávilágít arra, hogy ezek az intézkedések szakmailag indokoltak - emelte ki.

A BVOP főosztályvezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a látogatások során a szabályok megszegése - különösen tiltott tárgyak, például gyógyszer, mobiltelefon vagy bármely kommunikációs eszköz bejuttatása - súlyos biztonsági kockázatot jelent.

A családi látogatások célja, hogy a fogvatartottak bensőségesebb kapcsolatot tarthassanak hozzátartozóikkal, ez azonban csak a szabályok betartása mellett lehetséges. Az ilyen jellegű visszaélésekkel szemben a büntetés-végrehajtási szervezet minden esetben következetesen és szigorúan lép fel - hangsúlyozta.

