Üzent a professzoroknak Orbán Viktor

A miniszterelnök Washingtonból küldött levelében méltatta ezt a harmincéves együttműködést, kiemelve, hogy a szövetség „kiállta az idő próbáját”. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a rendszerváltás utáni válság és az ellenzékben töltött évek alatt is a keresztény, nemzeti és polgári értékeket képviselő értelmiség jelentette „az egyik legfontosabb szellemi hátországot” a politikai közösség számára.

Kifejtette: ”Most pedig, amikor egész Európa komoly gazdasági, és ami még nagyobb baj, erkölcsi válsággal is küzd, minden eddiginél fontosabb, hogy mi itthon kitartsunk a saját hazánk érdekei mellett…”

A Kör elmondása szerint korábban a miniszterelnök kérésére írták meg a nemzeti iránytűként és zsinórmértékként jellemzett Szent István-tervet, továbbá hozzájárultak ”Az idők jelei” című vitairat anyagához is.

Hunyadi és a történelmi örökség

A konferencia délutáni része a magyar történelem egyik meghatározó időszakára, a „Hunyadi és Nándorfehérvár öröksége” témakörre fókuszált. A déli harangszóhoz és Kapisztrán Jánoshoz is kötődő nándorfehérvári győzelem elemzése mellett szó volt Hunyadi János hadvezéri nagyságáról, valamint a Hunyadiak korának erdélyi és délvidéki visszhangjairól.

A PBK hozzájárult a nemzeti emlékezethez a nándorfehérvári emlékmű és a marosvásárhelyi Hunyadi-szobor felállításának kezdeményezésével.

A rendezvény záróeseményén Bán János íróval, a Hunyadiak életét feldolgozó regénysorozat szerzőjével beszélgettek. A beszélgetés kiemelte, hogy a közelmúltban bemutatott Hunyadi tévésorozat és az azt kísérő médiavisszhang igazolta a társadalom kiemelt érdeklődését a magyar történelem ezen korszaka iránt.