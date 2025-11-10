ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 10. hétfő
a close-up view of a police vehicle with blue lights patrolling near a public park with the windows and doors closed
Nyitókép: aire images/Getty Images

Megrázó részletek a holtan talált szekszárdi főorvosnő ügyében

Infostart

Szegeden kudarcba fulladt a keresés az eltűnt főorvosnő ügyében.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház Fül-Orr-Gégészeti Osztályának osztályvezető-helyettes főorvosa november 7-én, péntek délután tűnt el a klinika „D” épületéből. A rendőrség, a speciális mentőcsapatok és civilek bevonásával zajló keresést követően szombaton délután találtak rá egy holttestre, amelyet azóta hivatalosan is azonosítottak.

A rendőrség tájékoztatása szerint idegenkezűség gyanúja nem merült fel a tragédiával kapcsolatban. A halál pontos okát a hatósági boncolás eredménye mondja majd ki véglegesen. A szakértők most azt vizsgálják, hogyan tudta elhagyni a műtét után megfigyelés alatt álló beteg a klinikát, és milyen fizikai, valamint mentális állapotban volt az eltűnése idején és egyáltalán, hogyan jutott el a Tisza-partig.

A holttestet a Korányi fasoron, a Purjesz Béla Infektológiai Klinikai és Oktatási Központtal szemben található garázssor mögötti, erdős és erősen szemetes területen találták meg szombat késő délután. Gyuris Norbert a D.O.R.T. Mentőcsapat vezetője arról tájékoztatta a delmagyar.hu-t, hogy a szekszárdi fül-orr-gégész szakorvos egy nagyméretű tolókapun keresztül hagyhatta el a klinika területét, a keresőkutyák ugyanis eddig a pontig vezették a mentőcsapatot, onnan pedig már a külső, erdős és elhagyatott területen folytatták a kutatást.

Ez a rész gyakorlatilag egy „szellemvárosra” emlékeztet, romos épületekkel, sűrű bozóttal és nehezen járható tereppel.

A kimerítő és embert próbáló mentésben több szervezet is részt vett, a D.O.R.T. Mentőcsapat, a Fido Kutyaiskola, valamint a K9 Kutyás Egység tagjai is, akik szombaton bukkantak rá a holttestre. „Minden erőnkkel azon voltunk, hogy élve találjuk meg. Az idő azonban ellenünk dolgozott, a hideg és a párás időjárás komoly veszélyt jelenthetett. Azt hittük, még lehet remény. Nagyon nehéz ezt feldolgozni, de sajnos el kell fogadnunk” – mondta a mentőcsapat vezetője.

A lap munkatársai maguk is ellátogatta a helyszínre: „a környék bűze és elhanyagoltsága csak fokozta azt a nyomasztó tudatot, hogy éppen ott állunk, ahol szombat délután megtalálták a szekszárdi főorvosnő holttestét. Eldobott orvosi gumikesztyűt és elvágott »police szalag« árulkodott arról, hogy tragédia történt ebben a szellem járta erdőben” – írták.

Egy, a delmagyar.hu-nak nyilatkozó férfi, aki szinte a mentés és a megtalálás teljes folyamatának szemtanúja volt úgy fogalmazott: saját szemével látta a holttestet, ám az emberség és a lelki békéje megőrzése érdekében inkább odébb ment, és igyekezett a saját dolgával törődni.

Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
 
