ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.42
usd:
332.42
bux:
107306.66
2025. november 9. vasárnap Tivadar
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Fontos részletet vizsgál a rendőrség a holtan talált szekszárdi főorvos ügyében

Infostart

Megerősítették, hogy a Szegedi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikájáról gerincműtét után eltűnt dr. Kett Antónia holttestét találták meg Szegeden, egy nehezen megközelíthető területen. A tragédia kapcsán a rendőrség vizsgálja a halál pontos okát és az eltűnés körülményeit.

Ahogy arról az Infostarton is beszámoltunk a 62 éves Kett Antónia, a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház Fül-Orr-Gégészeti Osztályának osztályvezető-helyettes főorvosa, november 7-én, pénteken délután tűnt el a klinika "D" épületéből. A rendőrség, a speciális mentőcsapatok és civilek bevonásával zajló keresést követően szombaton délután találtak rá egy holttestre, amelyet azóta hivatalosan is azonosítottak.

Kis Zoltán, a szekszárdi kórház főigazgatója a közösségi médiában fejezte ki az intézmény gyászát, hangsúlyozva, hogy a főorvosnő halála „hatalmas űrt hagy maga után”.

A rendőrség tájékoztatása szerint idegenkezűség gyanúja nem merült fel a tragédiával kapcsolatban. A halál pontos okát a hatósági boncolás eredménye mondja majd ki véglegesen.

A szakértők jelenleg azt vizsgálják,

hogyan tudta elhagyni a műtét után megfigyelés alatt álló beteg a szegedi klinikát,

és milyen fizikai, valamint mentális állapotban volt az eltűnése idején és egyáltalán, hogyan juottt el a Tisza-partig - írja a blikk.hu.

Kezdőlap    Belföld    Fontos részletet vizsgál a rendőrség a holtan talált szekszárdi főorvos ügyében

rendőrség

halál

szekszárd

orvosnő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Már órákban mérik az ukrán hadsereg súlyos vereségét

Már órákban mérik az ukrán hadsereg súlyos vereségét

A donyecki Pokrovszk városának várható elfoglalása jelenti Oroszország 2025-ös legnagyobb katonai céljának teljesítését. Az erődváros a Donyeck megyei „erődövezet” kulcsfontosságú déli pontja, amelynek elvesztése megnyithatja az utat a teljes medence orosz megszállása, valamint az ukrán belső területek elleni támadás felé.
 

Szankciós üzem dolgozói vesztették életüket egy drámai helikopter-balesetben

VIDEÓ
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Dubaj, Bali vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?

Dubaj, Bali vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?

Sokaknak remek lehetőség az Otthon Start, akár befektetési céllal is, de nem mindenki fér bele a programba. Mit, és leginkább hol vásároljanak azok, akik nem tudnak élni a lehetőséggel? Hol vannak még alulárazott szegmensei a hazai lakáspiacnak? Ha pedig nem itthon, hanem külföldön fektetnénk be, van-e fantázia Dubajban vagy esetleg Bali a titkos tipp? Többek között ezekről a témákról is beszélünk majd a november 18-i Portfolio Ivestment Day-en, ahol Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője beszél majd arról, hogy mik az aktuális hazai ingatlanpiaci trendek, Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője és Nagy Miklós Richárd, a Heaven Properties vezérigazgatója pedig a magyar és a dubaji ingatlanpiaci befektetési lehetőségekről beszél majd, de beszélünk majd Bali ingatlanpiacáról is. Jelentkezz még ma!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Aljas trükkel fosztogatják a magyarok bankszámláit: ilyen durva manipulációra még nem volt példa, rengeteg az áldozat

Aljas trükkel fosztogatják a magyarok bankszámláit: ilyen durva manipulációra még nem volt példa, rengeteg az áldozat

Egyre több magyar válik online csalás áldozatává - sokszor saját kezűleg utalva el a pénzét. Nézd meg a CashTag legújabb epizódját, és tanulj meg védekezni!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK military to help protect Belgium after drone incursions

UK military to help protect Belgium after drone incursions

Sir Richard Knighton, the UK military chief, says his Belgian counterpart asked for assistance this week in the form of UK personnel and equipment.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 9. 12:37
Ungvár közelebb került Magyarországhoz
2025. november 9. 11:43
Tragédia Isaszegnél
×
×
×
×