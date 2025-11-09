Fontos részletet vizsgál a rendőrség a holtan talált szekszárdi főorvos ügyében

Ahogy arról az Infostarton is beszámoltunk a 62 éves Kett Antónia, a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház Fül-Orr-Gégészeti Osztályának osztályvezető-helyettes főorvosa, november 7-én, pénteken délután tűnt el a klinika "D" épületéből. A rendőrség, a speciális mentőcsapatok és civilek bevonásával zajló keresést követően szombaton délután találtak rá egy holttestre, amelyet azóta hivatalosan is azonosítottak.

Kis Zoltán, a szekszárdi kórház főigazgatója a közösségi médiában fejezte ki az intézmény gyászát, hangsúlyozva, hogy a főorvosnő halála „hatalmas űrt hagy maga után”.

A rendőrség tájékoztatása szerint idegenkezűség gyanúja nem merült fel a tragédiával kapcsolatban. A halál pontos okát a hatósági boncolás eredménye mondja majd ki véglegesen.

A szakértők jelenleg azt vizsgálják,

hogyan tudta elhagyni a műtét után megfigyelés alatt álló beteg a szegedi klinikát,

és milyen fizikai, valamint mentális állapotban volt az eltűnése idején és egyáltalán, hogyan juottt el a Tisza-partig - írja a blikk.hu.