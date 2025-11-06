Óriási a baj, szemernyit sem segít „pár csepp eső” az Alföld állapotán

Az Alföld nagy részén továbbra is kritikusan száraz a talaj felső egyméteres rétege, az őszi vetések egyelőre nem találnak nedvességet, de a hét végén várhatóan számottevő eső érkezik, így javulhat a helyzet - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében csütörtökön.

Az elemzés szerint az elmúlt egy hétben két hullámban is érkezett csapadék, a nyugati területeken 20-30 milliméter esett, de a Dunától keletre jellemzően 2 milliméter alatt maradt az eső mennyisége. A 30 napos csapadékösszeg csak a nyugati határszélen haladja meg az átlagot. Az ország túlnyomó részén hatalmas az elmaradás a 90 napos csapadékösszegben is, a déli területeken helyenként a 100 millimétert is meghaladja a hiány, és csak az északi országrészben vannak foltok, ahol a sokéves átlagnak nagyjából megfelelő vagy annál több eső esett. A felső 50-60 centiméteres talajréteg a Dunántúlon és északon kellő nedvességet tartalmaz, de az Alföldön nagy területen a felső egyméteres réteg továbbra is kritikusan száraz.

A hőmérséklet az elmúlt 5-10 nap során átlagosan az ilyenkor szokásos értékeknél 2-4 Celsius-fokkal magasabban alakult. A múlt hét második felében nagy területen 20 fok fölötti maximumok is előfordultak, majd a hétfői hidegfront után jellemzően 15 fokra estek vissza, és keddtől visszatértek a gyenge éjszakai fagyok is.

A nyári kapás növények betakarítása már sokfelé befejeződött vagy a végéhez közelít. A repce és az őszi árpa nyugaton és északon erős, jó állapotban van, és az őszi búza is megkapta a keléshez szükséges csapadékot. Az Alföldön, annak is főleg a délkeleti részén azonban kritikusan száraz a talaj, hatalmas szükség lenne az esőre. A talaj őszi-téli feltöltődése az Alföldön még el sem kezdődött, ez pedig nem sok jót ígér - jegyezték meg.

Lesz eső!

Az előrejelzés szerint a hétvégén változik az időjárás, péntek estétől keddig több hullámban várható eső, és összességében nagy területen várható 10 millimétert meghaladó csapadék, ezúttal a keleti, délkeleti országrészben várható a több eső. A hőmérséklet továbbra is az átlagos fölött alakul, a napi hőingás lecsökken a felhős idő miatt.