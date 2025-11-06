ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.22
usd:
334.98
bux:
107347.13
2025. november 6. csütörtök Lénárd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Óriási a baj, szemernyit sem segít „pár csepp eső” az Alföld állapotán

Infostart / MTI

A nyári kapás növények betakarítása már sokfelé befejeződött vagy a végéhez közelít. A repce és az őszi árpa nyugaton és északon erős, jó állapotban van, és az őszi búza is megkapta a keléshez szükséges csapadékot. Az Alföldön, annak is főleg a délkeleti részén azonban kritikusan száraz a talaj, hatalmas szükség lenne az esőre. A talaj őszi-téli feltöltődése az Alföldön még el sem kezdődött, ez pedig nem sok jót ígér.

Az Alföld nagy részén továbbra is kritikusan száraz a talaj felső egyméteres rétege, az őszi vetések egyelőre nem találnak nedvességet, de a hét végén várhatóan számottevő eső érkezik, így javulhat a helyzet - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében csütörtökön.

Az elemzés szerint az elmúlt egy hétben két hullámban is érkezett csapadék, a nyugati területeken 20-30 milliméter esett, de a Dunától keletre jellemzően 2 milliméter alatt maradt az eső mennyisége. A 30 napos csapadékösszeg csak a nyugati határszélen haladja meg az átlagot. Az ország túlnyomó részén hatalmas az elmaradás a 90 napos csapadékösszegben is, a déli területeken helyenként a 100 millimétert is meghaladja a hiány, és csak az északi országrészben vannak foltok, ahol a sokéves átlagnak nagyjából megfelelő vagy annál több eső esett. A felső 50-60 centiméteres talajréteg a Dunántúlon és északon kellő nedvességet tartalmaz, de az Alföldön nagy területen a felső egyméteres réteg továbbra is kritikusan száraz.

A hőmérséklet az elmúlt 5-10 nap során átlagosan az ilyenkor szokásos értékeknél 2-4 Celsius-fokkal magasabban alakult. A múlt hét második felében nagy területen 20 fok fölötti maximumok is előfordultak, majd a hétfői hidegfront után jellemzően 15 fokra estek vissza, és keddtől visszatértek a gyenge éjszakai fagyok is.

A nyári kapás növények betakarítása már sokfelé befejeződött vagy a végéhez közelít. A repce és az őszi árpa nyugaton és északon erős, jó állapotban van, és az őszi búza is megkapta a keléshez szükséges csapadékot. Az Alföldön, annak is főleg a délkeleti részén azonban kritikusan száraz a talaj, hatalmas szükség lenne az esőre. A talaj őszi-téli feltöltődése az Alföldön még el sem kezdődött, ez pedig nem sok jót ígér - jegyezték meg.

Lesz eső!

Az előrejelzés szerint a hétvégén változik az időjárás, péntek estétől keddig több hullámban várható eső, és összességében nagy területen várható 10 millimétert meghaladó csapadék, ezúttal a keleti, délkeleti országrészben várható a több eső. A hőmérséklet továbbra is az átlagos fölött alakul, a napi hőingás lecsökken a felhős idő miatt.

Kezdőlap    Belföld    Óriási a baj, szemernyit sem segít „pár csepp eső” az Alföld állapotán

víz

talaj

alföld

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a repülőn Washington felé: nagy a tét, de mi győzelemre játszunk!

Orbán Viktor a repülőn Washington felé: nagy a tét, de mi győzelemre játszunk!

Washingtonba tartva Orbán Viktor úgy fogalmazott, nagy a tétje, hogy Magyarországnak sikerül-e elfogadtatnia azt az egyszerű földrajzi tényt, hogy másként kell kezelni a szankciók szempontjából, mint bármelyik másik országot, mert nincs tengeri kikötője. „Ha ezt elfogadják, akkor a magyar gazdaság és a magyar háztartások 90 százaléka megmenekül, ha nem tudjuk elfogadtatni, akkor viszont nehéz idők várnak a gazdaságra is, meg a családokra is” – tette hozzá a miniszterelnök.
 

Két „dossziéval” és egy csomaggal szállt fel a fél magyar kormány gépe Washington felé

A NATO-főtitkár figyelmeztetett: a háború vége nem hoz békét Európának

Újabb uniós csapás az oroszoknak

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.06. csütörtök, 18:00
Pompor Zoltán
a Magyar Olvasástársaság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Csinos profit jöhet az OTP-nél, de lehet-e új rekord?

Csinos profit jöhet az OTP-nél, de lehet-e új rekord?

Pénteken hajnalban érkeznek az OTP friss számai, mutatjuk az elemzők várakozásait és a fontosabb trendeket!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elburjánztak a csaló reklámok a Facebookon: már folyik a vizsgálat a Meta ellen - nagyon vigyázz, mire kattintasz

Elburjánztak a csaló reklámok a Facebookon: már folyik a vizsgálat a Meta ellen - nagyon vigyázz, mire kattintasz

A Meta belső dokumentumai szerint a vállalat 2024-es bevételének 10%-át csaló és tiltott termékeket hirdető reklámokból tervezte megszerezni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Typhoon Kalmaegi makes landfall in Vietnam after killing 114 in Philippines

Typhoon Kalmaegi makes landfall in Vietnam after killing 114 in Philippines

Kalmaegi, Asia's most powerful tropical storm this year, forced six of Vietnam's airports to close ahead of its arrival.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 6. 15:32
Jön a „földkönyv”, jelentősen változnak az ingatlan-nyilvántartási szabályok
2025. november 6. 14:56
Próbára tehetik magukat a kutyagazdik
×
×
×
×