Nyitókép: Pixabay

Halált okozhatott egy kegyeleti gyertya

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Egy domaszéki tanyán és egy budapesti családi házban is meghalt egy-egy idős nő lakástüzekben vasárnap – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Vasárnap kora este Csongrád-Csanád vármegyében, egy domaszéki tanyán egy háromszáz négyzetméteres épület teljes terjedelmében égett, a teteje beszakadt – mondta el Mukics Dániel, a katasztrófavédelem szóvivője.

A helyszínre öt járművel vonuló tűzoltók oltás közben találták meg az ott lakó idős nő összeégett holttestét.

Nem zárható ki, hogy a tüzet egy kegyeleti gyertya okozta

– tette hozzá.

Szintén vasárnap késő este Budapest XX. kerületében, egy Szegfű utcai nyolcvan négyzetméteres családi ház előszobájában egy szekrény és egy elektromos óra égett.

A fővárosi tűzoltók kiérkezése előtt egy szabadnapos rendőr egy férfit kimentett az épületből. Egy idős nőt oltás közben a tűzoltók vittek ki az épületből, az ő életét azonban nem lehetett megmenteni.

Mindkét tűz keletkezési körülményeit tűzvizsgálati eljárásban tárják fel - tette hozzá a szóvivő.

Mukics Dániel felhívta a figyelmet arra, hogy a tragédiával végződő lakástüzek megelőzésének legjobb módja egy füstérzékelő beszerzése. A szoba közepén a plafonra helyezett füstérzékelő azonnal, már a tűz keletkezésekor észleli a felszálló füstöt, így még van idő cselekedni, a tüzet eloltani, vagy kimenekülni az épületből - áll a közleményben.

