Ha jól tippelt, csaknem 140 millióval gazdagodott

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 44. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
- 6 (hat)
- 8 (nyolc)
- 18 (tizennyolc)
- 28 (huszonnyolc)
- 36 (harminchat)
- 42 (negyvenkettő)
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 139 485 225 forint;
- 5 találatos szelvény 41 darab, nyereményük egyenként 227 010 forint;
- 4 találatos szelvény 1375 darab, nyereményük egyenként 6770 forint;
- 3 találatos szelvény 19 696 darab, nyereményük egyenként 2875 forint.