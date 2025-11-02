ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 2. vasárnap
Lottószelvények a Szerencsejáték Zrt. Csalogány utcai lottózójában Budapesten 2019. március 22-én. Minden idők harmadik legnagyobb nyereménye, 3,414 milliárd forint a tét az Ötöslottó hétvégi sorsolásán.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Ha jól tippelt, csaknem 140 millióval gazdagodott

Infostart / MTI

Elő a hatoslottó-szelvényekkel!

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 44. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

  • 6 (hat)
  • 8 (nyolc)
  • 18 (tizennyolc)
  • 28 (huszonnyolc)
  • 36 (harminchat)
  • 42 (negyvenkettő)

Nyeremények:

  • 6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 139 485 225 forint;
  • 5 találatos szelvény 41 darab, nyereményük egyenként 227 010 forint;
  • 4 találatos szelvény 1375 darab, nyereményük egyenként 6770 forint;
  • 3 találatos szelvény 19 696 darab, nyereményük egyenként 2875 forint.

