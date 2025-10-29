Navracsics Tibor: sok helyen hiányzik a pénz, újra kell gondolni az önkormányzatok feladatait

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter az ATV Egyenes beszéd című műsorában visszautasította, hogy rasszista felhangja lenne a települési önazonosság-védelmi törvénynek. Szerinte a törvény egyrészt elmondja, hogy az alaptörvény szellemével nem lehet ellentétes az önkormányzati rendelet, másrészt pedig nem lehet diszkriminatív sem. És bármilyen esetben, amikor ezt észlelik a kormányhivatalok, akkor lépnek – partnerségben az önkormányzattal –, és így megváltoztatják a rendeletet.

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter elmondta: 3200 önkormányzat van Magyarországon, közülük 111 hozott ilyen rendeletet. Voltak olyanok, amelyeket meg kellett változtatni, mert a kormányhivatal diszkriminatív jellegűnek ítélte őket.

A rendeletek körülbelül egyharmada olyan, amit jelenleg vizsgál a kormányhivatal

„A törvény szabályoz kivételeket, ezekre semmilyen korlátozást nem lehet alkalmazni. Például, hogyha valakinek ez a szülővárosa vagy szülőfaluja, elköltözött onnan és vissza akar költözni. Vagy ha a hozzátartozói ott élnek, és ezért akar odaköltözni, illetve ha a munkájából vagy a tanulmányaiból adódóan oda kell költöznie” – sorolta.

Navracsics Tibor szerint a finanszírozási rendszer problémáját mutatja, hogy a jelentősebb iparűzésiadó-bevétellel nem rendelkező önkormányzatok csupán az állami normatívákból nem tudják finanszírozni a kötelező feladataikat, tehát segélyért kell folyamodniuk a költségvetéshez. Ugyanakkor már vannak olyan nagyobb városok is, amelyek bizonyos feladatellátásoknál pénzügyi gondokkal küzdenek.

„Az egyik legérzékenyebb kérdés a közösségi közlekedés ügye. Ma a közösségi közlekedés egyedül a főváros vonatkozásában kötelező feladat, az összes többi önkormányzat vonatkozásában, tehát a megyei jogú városoknál sem az, vagyis nem ad hozzá az állam normatívát, ami azért problémás” – jelentette ki a műsorban, hozzátéve, hogy ha például Szeged, Debrecen vagy Miskolc önkormányzata egyik napról a másikra úgy döntene, hogy nem finanszírozza a közösségi közlekedést, az nagy problémát jelentene. Kijelentette, hogy

a kötelező önkormányzati feladatok rendszerét ezért újra kell gondolni.

Navracsics Tibor elmondta azt is, hogy Budapest jelenleg az Európai Unió átlagos fejlettségi szintjének 169 százalékán áll. A fővárosnak „nagyon szép” bevétele van iparűzési adóból, kétségtelen, hogy Budapest ebből adódóan egy domináns helyzetben van, egy kicsit az egész országért is felel. A mértékről valóban van egy vita, de ez szerinte megoldható lesz a jövőben.