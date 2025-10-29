ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.03
usd:
332.89
bux:
107141.14
2025. október 29. szerda Nárcisz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszédet mond az önkormányzatok vis maior támogatásáról szóló oklevelek átadásán a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumban 2025. április 16-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Navracsics Tibor: sok helyen hiányzik a pénz, újra kell gondolni az önkormányzatok feladatait

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

Navracsics Tibor szerint a jelentősebb iparűzésiadó-bevétellel nem rendelkező önkormányzatok a jelenlegi állami normatívákból nem tudják finanszírozni a kötelező feladataikat. Ezt mindenképpen problémának tartja, ezért újra kell majd gondolni az önkormányzatok kötelező feladatainak rendszerét.

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter az ATV Egyenes beszéd című műsorában visszautasította, hogy rasszista felhangja lenne a települési önazonosság-védelmi törvénynek. Szerinte a törvény egyrészt elmondja, hogy az alaptörvény szellemével nem lehet ellentétes az önkormányzati rendelet, másrészt pedig nem lehet diszkriminatív sem. És bármilyen esetben, amikor ezt észlelik a kormányhivatalok, akkor lépnek – partnerségben az önkormányzattal –, és így megváltoztatják a rendeletet.

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter elmondta: 3200 önkormányzat van Magyarországon, közülük 111 hozott ilyen rendeletet. Voltak olyanok, amelyeket meg kellett változtatni, mert a kormányhivatal diszkriminatív jellegűnek ítélte őket.

A rendeletek körülbelül egyharmada olyan, amit jelenleg vizsgál a kormányhivatal

„A törvény szabályoz kivételeket, ezekre semmilyen korlátozást nem lehet alkalmazni. Például, hogyha valakinek ez a szülővárosa vagy szülőfaluja, elköltözött onnan és vissza akar költözni. Vagy ha a hozzátartozói ott élnek, és ezért akar odaköltözni, illetve ha a munkájából vagy a tanulmányaiból adódóan oda kell költöznie” – sorolta.

Navracsics Tibor szerint a finanszírozási rendszer problémáját mutatja, hogy a jelentősebb iparűzésiadó-bevétellel nem rendelkező önkormányzatok csupán az állami normatívákból nem tudják finanszírozni a kötelező feladataikat, tehát segélyért kell folyamodniuk a költségvetéshez. Ugyanakkor már vannak olyan nagyobb városok is, amelyek bizonyos feladatellátásoknál pénzügyi gondokkal küzdenek.

„Az egyik legérzékenyebb kérdés a közösségi közlekedés ügye. Ma a közösségi közlekedés egyedül a főváros vonatkozásában kötelező feladat, az összes többi önkormányzat vonatkozásában, tehát a megyei jogú városoknál sem az, vagyis nem ad hozzá az állam normatívát, ami azért problémás” – jelentette ki a műsorban, hozzátéve, hogy ha például Szeged, Debrecen vagy Miskolc önkormányzata egyik napról a másikra úgy döntene, hogy nem finanszírozza a közösségi közlekedést, az nagy problémát jelentene. Kijelentette, hogy

a kötelező önkormányzati feladatok rendszerét ezért újra kell gondolni.

Navracsics Tibor elmondta azt is, hogy Budapest jelenleg az Európai Unió átlagos fejlettségi szintjének 169 százalékán áll. A fővárosnak „nagyon szép” bevétele van iparűzési adóból, kétségtelen, hogy Budapest ebből adódóan egy domináns helyzetben van, egy kicsit az egész országért is felel. A mértékről valóban van egy vita, de ez szerinte megoldható lesz a jövőben.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Navracsics Tibor: sok helyen hiányzik a pénz, újra kell gondolni az önkormányzatok feladatait

önkormányzat

navracsics tibor

adóbevétel

iparűzési adó

önazonosság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaderják Péter: brutális verseny zajlik az akkumulátortechnológiák között, és Magyarország fontos szereplő

Kaderják Péter: brutális verseny zajlik az akkumulátortechnológiák között, és Magyarország fontos szereplő

Az akkumulátoripar robbanásszerű fejlődésen megy keresztül, és a következő években az egyik legfontosabb technológiai szektor marad – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője. Hangsúlyozta, hogy a növekedést az elektromos járműgyártás és az energiatárolás iránti igény hajtja, Magyarország pedig az egyik legnagyobb európai gyártási központtá válik, miközben az újrahasznosításban még jelentős a lemaradás.
Gerendai Károly csak egyetlen esetben próbálkozna tovább a Sziget Fesztivál megszervezésével

Gerendai Károly csak egyetlen esetben próbálkozna tovább a Sziget Fesztivál megszervezésével

A Fővárosi Közgyűlés még nem döntött a Sziget Fesztivál jövőjéről. A két legnagyobb fővárosi frakció, a Tisza és a Fidesz ugyanis továbbra sem támogatja, hogy felbontsák a szerződést. De így Gerendai Károly sem tud belekezdeni a szervezésbe, hiszen olyan garanciákat kérnek tőle, például állami támogatást, amelyekre nincs ráhatása.
 

Háromnapos taxis blokád indult Budapesten – nem kaptak szót a Közgyűlésen

Budapesten is lesz olyan kerület, ahová nem lehet csak úgy beköltözni

Az év végétől akár hónapokig Bubi nélkül maradhat a főváros

VIDEÓ
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.30. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólaltak a szakemberek az évszázad hurrikánjáról, amely akár Európáig is eljuthat - Megvan, mi vezetett az extrém viharhoz

Megszólaltak a szakemberek az évszázad hurrikánjáról, amely akár Európáig is eljuthat - Megvan, mi vezetett az extrém viharhoz

A múlt hét végén kialakult, Melissa névre keresztelt atlanti-óceáni hurrikán magyar idő szerint kedd este elérte Jamaica partjait, hatalmas károkat okozva a szigetországban. Az évszázad viharaként is emlegetett, 5-ös kategóriájú hurrikán a mai nap folyamán Kuba szigetét is letarolta. A jelenleg észak-keleti irányba haladó hurrikán gyengülni kezdett, a híradások szerint viszont még mindig jelentős károkra van kilátás a térségben. A Weather on Maps szakblog meteorológusai szerint ugyan még nem állnak rendelkezésre teljesen biztos adatok, a Melissa mindenképpen bekerül majd a történelem öt legerősebb hurrikánja közé. A szakemberek szerint az erős viharok megfigyelésére létrejött előrejelzési rendszerek sokat fejlődtek az elmúlt időszakban, a hatékony védekezést azonban sok esetben a veszélyeztetett térségekben hiányzó megfelelő infrastruktúra miatt gyakran mégsem tudják hatékonyan megszervezni a védekezést.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy bejelentést tett a MÁV vezérigazgatója a HÉV-szerelvényekről

Nagy bejelentést tett a MÁV vezérigazgatója a HÉV-szerelvényekről

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója jelentette be, hogy megújul Magyarország legforgalmasabb vasúti szolgáltatása.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
At least 20 dead in Haiti as Jamaican minister warns Hurricane Melissa recovery 'won't be easy'

At least 20 dead in Haiti as Jamaican minister warns Hurricane Melissa recovery 'won't be easy'

Most of Jamaica remains without power, as our correspondent reports floods, mudslides and "palm trees tossed like toothpicks".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 29. 16:26
Gerendai Károly csak egyetlen esetben próbálkozna tovább a Sziget Fesztivál megszervezésével
2025. október 29. 15:26
Navracsics Tibor: újabb béremelést kapnak a közszolgálatban dolgozók
×
×
×
×