Infostart.hu
2025. október 27. hétfő
Nyitókép: Pexels.com

Iránytűt kaphatnak a továbbtanulás előtt álló diákok

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Az adott intézmények népszerűsége és az oda jelentkező diákok teljesítménye is meghatározó a most készülő gimnáziumi rangsor elkészítésében – mondta a Mathias Corvinus Collegium középiskolai rangsorért és kapcsolatokért felelős vezetője. Wittmann Zsolt szerint a november 27-i magazin iránytű lehet majd a továbbtanulás előtt álló diákok szüleinek, tanárainak és az oktatásban dolgozók számára is.

A Mathias Corvinus Collegium és az Oktatási Hivatal az országos gimnáziumi rangsor elkészítésével arra kereste a választ, hogy mitől jó egy iskola – hangsúlyozta Wittmann Zsolt, az MCC középiskolai rangsorért és kapcsolatokért felelős vezetője az InfoRádióban. Hét indikátort vizsgáltak, köztük népszerűségi és teljesítmény indikátorokat is.

"A népszerűségi indikátorok között ilyenekre kell gondolni, mint a túljelentkezési arány vagy az oda jelentkező diákok írásbeli központi felvételi vizsgaeredményének átlaga. A teljesítmény indikátoroknál pedig olyan, széles szakmai közönség által elfogadott és konszenzusos teljesítmény indikátorok kerültek be, mint az érettségi átlag, az emelt szintű érettségi vizsgák aránya, a felsőoktatási felvételi arány, az országos kompetenciamérési eredmények vagy az OKTV-döntősök" – sorolta.

Wittmann Zsolt arról is beszélt, hogy a rangsor kapcsán egy országjáráson is részt vesznek, személyesen is találkoznak a top 100 iskola vezetőjével. Többnyire az a visszajelzés szokott érkezni, hogy a rangsorba kerülés nagyon jó külső megerősítés a hétköznapi erőfeszítésekre, a hétköznapi pedagógiai, tanulási munka elismerésére.

Nagyon komoly erőfeszítések árán kerülnek be ebbe a körbe az intézmények, ami plusz büszkeség az intézménybe járó diákok, illetve a tanárok számára is.

Dugasz János, az Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztályának vezetője a listáról elmondta: fontos megkérdezni az érintetteket, mik lennének a szakmailag jó irányok, milyen a jó iskola, milyen a jó gimnázium. Jelezte, hogy a Mandiner hamarosan egy teljes különszámot szentel a 2026-os országos gimnáziumi rangsornak, amely friss adatokkal szolgál majd minden érintettnek. Dugasz János hozzátette: a november 27-én megjelenő magazin iránytű lehet a továbbtanulás előtt álló diákok szüleinek, tanárainak és az oktatásban dolgozók számára is.

Iránytűt kaphatnak a továbbtanulás előtt álló diákok

