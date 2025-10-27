Hirtelen megháromoszorozódott az Ukrajnából Magyarországra érkezők száma

A beléptetettek közül a rendőrség 42 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért.

A szám szokatlanul nagy, mivel az utóbbi időszakban átlagban néhány ezren szokták naponta átlépni a határt, és a jelentős részük ingázó, csak töredékük megy tovább vagy kér Magyarországon tartózkodásra jogosító igazolást.

Szombaton már történt egy jelentősebb növekedés, akkor 8800-an lépték át a magyar-ukrán határt, de az előző két hétben jellemzően mindig 3 ezer és 6 ezer között volt ez a szám, így a most vasárnapi csaknem 17 ezer fő igen nagy növekedés.