ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.69
usd:
335.14
bux:
0
2025. október 27. hétfő Szabina
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ukrainian refugee family waiting for train in station, Ukrainian war concept.
Nyitókép: Getty Images

Hirtelen megháromoszorozódott az Ukrajnából Magyarországra érkezők száma

Infostart / MTI

Az ukrán-magyar határszakaszon 16 676 ember lépett be Magyarországra vasárnap – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK).

A beléptetettek közül a rendőrség 42 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért.

A szám szokatlanul nagy, mivel az utóbbi időszakban átlagban néhány ezren szokták naponta átlépni a határt, és a jelentős részük ingázó, csak töredékük megy tovább vagy kér Magyarországon tartózkodásra jogosító igazolást.

Szombaton már történt egy jelentősebb növekedés, akkor 8800-an lépték át a magyar-ukrán határt, de az előző két hétben jellemzően mindig 3 ezer és 6 ezer között volt ez a szám, így a most vasárnapi csaknem 17 ezer fő igen nagy növekedés.

Kezdőlap    Belföld    Hirtelen megháromoszorozódott az Ukrajnából Magyarországra érkezők száma

statisztika

orfk

ukrán menekültek

magyar határ

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Utolsó napjait éli az erődváros, katasztrófát okoztak Belgorodban az ukrán bombák - Háborús híreink hétfőn

Utolsó napjait éli az erődváros, katasztrófát okoztak Belgorodban az ukrán bombák - Háborús híreink hétfőn

Több egymástól független jelentés szerint is úgy néz ki, hogy az orosz alakulatok mélyen behatoltak a donbaszi Pokrovszk és Mirnohrád erődvárosokba. Az ukránok több körben szétbombáztak egy gátat az oroszországi belgorod régióban, jelentős területeket víz alá merítve. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a szankciók hatására India leállt az orosz kőolaj vásárlásával. Folytatódnak a furcsa drónészlelések a NATO légterében. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon

Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon

Október 27. az Egyenlő Díjazás Napja: ettől a szimbolikus dátumtól kezdve a nők statisztikailag ingyen dolgoznak az év végéig a férfiakhoz képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
International troops won't want to enforce Gaza peace, says King of Jordan

International troops won't want to enforce Gaza peace, says King of Jordan

King Abdullah tells the BBC there would need to be peace in Gaza before any international forces were deployed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 27. 06:48
Átalakítanak sok magyar vasútállomást a hadsereg igényei szerint
2025. október 27. 06:24
Busz gázolt halálra egy férfit a zebrán Zuglóban
×
×
×
×