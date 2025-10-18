Nem mindennap látni ilyen úszó monstrumot a Balaton – videó

Pali Róbert a szövetség közösségi oldalán közölte: jelenleg is két kotrógép dolgozik a tómeder üledék eltávolításán, és az eddig kitakarított iszapcsapda után új iszapcsapda kialakítása zajlik – számolt be hirbalaton.hu. A kormányhatározatba foglalt közép távú beavatkozásokról folynak az előkészítő megbeszélések, tárgyalások – tette hozzá az elnök.

A kormány a Balaton vízminőségének javítása érdekében hozott rendelet az alábbiakat tartalmazza: