Nem mindennap látni ilyen úszó monstrumot a Balaton – videó

Infostart

A Kormány 1278/2025. (VIII. 4.) Korm. határozata alapján és szerint – mely megjelent a Magyar Közlöny 2025. évi 90. számában – határidőben megkezdődött a Balaton vízminőségének javításához szükséges azonnali beavatkozás, a kotrási munkák folyamatban vannak – közölte a Balatoni Szövetség elnöke.

Pali Róbert a szövetség közösségi oldalán közölte: jelenleg is két kotrógép dolgozik a tómeder üledék eltávolításán, és az eddig kitakarított iszapcsapda után új iszapcsapda kialakítása zajlik – számolt be hirbalaton.hu. A kormányhatározatba foglalt közép távú beavatkozásokról folynak az előkészítő megbeszélések, tárgyalások – tette hozzá az elnök.

A kormány a Balaton vízminőségének javítása érdekében hozott rendelet az alábbiakat tartalmazza:

  1. egyetért azzal, hogy a Balaton mint természeti erőforrás helyzetét a tó környezeti-ökológiai állapota határozza meg, amelybe a tó vízmennyisége, vízszintje, vízminősége és élővilága egyaránt beletartozik;
  2. egyetért a Balaton kapcsán megfogalmazott azonnali (belső tápanyag terhelés csökkentését célzó vízminőség-védelmi kotrás), illetve a középtávú (Balaton ütemezett vízminőség-védelmi kotrása és nádgazdálkodás fejlesztése, Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer fejlesztése, Balaton déli parti kisvízfolyások vízminőség-javítása és védőképességének növelése, Balatoni önkormányzati strand kotrási program) beavatkozások megvalósításával, illetve költségvetési helyzet függvényében a szükséges források biztosításával;
  3. felhívja az energiaügyi minisztert, hogy 2025-ben folytassa a Balaton medrében található iszapcsapdák üzemszerű kotrását;
  4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az energiaügyi miniszter bevonásával – a 3. pontban meghatározott feladat végrehajtása érdekében gondoskodjon a 2025. évben szükséges 1 506 903 600 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, 2. Vízügyi Igazgatóságok cím javára.

balaton

kotrás

balatoni szövetség

