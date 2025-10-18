Nem mindennap látni ilyen úszó monstrumot a Balaton – videó

Pali Róbert a szövetség közösségi oldalán közölte: jelenleg is két kotrógép dolgozik a tómeder üledék eltávolításán, és az eddig kitakarított iszapcsapda után új iszapcsapda kialakítása zajlik – számolt be hirbalaton.hu. A kormányhatározatba foglalt közép távú beavatkozásokról folynak az előkészítő megbeszélések, tárgyalások – tette hozzá az elnök.
A kormány a Balaton vízminőségének javítása érdekében hozott rendelet az alábbiakat tartalmazza:
- egyetért azzal, hogy a Balaton mint természeti erőforrás helyzetét a tó környezeti-ökológiai állapota határozza meg, amelybe a tó vízmennyisége, vízszintje, vízminősége és élővilága egyaránt beletartozik;
- egyetért a Balaton kapcsán megfogalmazott azonnali (belső tápanyag terhelés csökkentését célzó vízminőség-védelmi kotrás), illetve a középtávú (Balaton ütemezett vízminőség-védelmi kotrása és nádgazdálkodás fejlesztése, Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer fejlesztése, Balaton déli parti kisvízfolyások vízminőség-javítása és védőképességének növelése, Balatoni önkormányzati strand kotrási program) beavatkozások megvalósításával, illetve költségvetési helyzet függvényében a szükséges források biztosításával;
- felhívja az energiaügyi minisztert, hogy 2025-ben folytassa a Balaton medrében található iszapcsapdák üzemszerű kotrását;
- felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az energiaügyi miniszter bevonásával – a 3. pontban meghatározott feladat végrehajtása érdekében gondoskodjon a 2025. évben szükséges 1 506 903 600 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, 2. Vízügyi Igazgatóságok cím javára.