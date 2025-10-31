ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 31. péntek
A drónnal készült felvételen az újjáépített Sió-zsilip és a közösségi térré alakított, parkosított egykori üzemi területe az átadás napján, 2024. április 23-án.
Nyitókép: Vasvári Tamás

Eresztik a vizet a Balatonból: cáfol a vízügy, más történik

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Távozik víz a Sió-csatornán, de az nem a Balatonból származik.

Nincs vízeresztés a Balatonból, a szakemberek a Sió-csatorna siófoki belterületi szakaszán lévő vizet engedik le, hogy elvégezhessék a szükséges javításokat - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Facebook-oldalán pénteken.

Mint írták, a Balatonból az utolsó vízeresztés tavaly április 24-én ért véget, azóta a siófoki zsilipek zárt állapotban vannak, az ezzel kapcsolatos félreértést a közösségi médiában megjelent posztok megtévesztő tartalmai okozzák.

Hozzátették: a Sió-csatorna mintegy három kilométeres szakasza Siófok belterületén a siófoki zsilipegyüttesnél (hajózsilip és vízleeresztő zsilipek) kezdődik és a Balatonkiliti mederduzzasztónál végződik.

A siófoki és a balatonkiliti műtárgyak által közrefogott szakaszon a nyári időszakban vizet tározunk, ősszel pedig ezt a vizet leengedjük. Ekkor kezdődnek a Sió-csatorna medrének fenntartási és a műtárgyak esetleges hibáinak javítási munkái. A téli, jeges időszakban a zsilipek védelme, a balesetveszély elkerülése, a meder és a part óvása miatt téli üzemrend érvényes, ezért a Sió-csatorna belterületi szakaszán a medret leürítjük, jelenleg is ez történik - írták.

Hozzátették: a Sió-csatorna Siófok belterületi szakaszából a tározott vizet a Balatonkiliti duzzasztón keresztül engedik le.

"Ez nem a siófoki zsilipen át zajló balatoni vízeresztés, mert a víz nem a Balatonból és nem a Sió-zsilipen keresztül érkezik, hanem a Sió-csatorna Siófok város belterületi szakaszának úgynevezett +fáradt+, tározott vizének engedéséről van szó a Balatonkiliti műtárgy nyitásával. A víz itt tovább folyhat a Sió-csatornán déli irányba - emelték ki.

Emlékeztettek rá: a siófoki vízleeresztő és hajózsilip körüli üzemi területet immár másfél éve megnyitották és hangulatos közösségi térré alakították a látogatók számára, ahol mindenki meggyőződhet arról, hogy a zsilipek zárva vannak.

balaton

vízszint

sió-csatorna

24 ÓRA
