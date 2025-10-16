ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.29
usd:
333.56
bux:
103065.51
2025. október 16. csütörtök Gál
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Rossz hírek hulladékügyben

Infostart / MTI

Az élelmiszer-hulladék felét a háztartások termelik, megdöbbentőek az adatok.

Lakosonként átlagosan mintegy 129 kilogramm élelmiszer-hulladék keletkezett az Európai Unióban 2023 során, közel két kilogrammal kevesebb, mint 2022-ben, azonban három kilogrammal több, mint 2020-ban, amikor először tettek közzé ilyen témájú jelentést - közölte az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat.

Az uniós hivatal jelentése szerint 2023 folyamán az EU-ban összesen 58,2 millió tonna háztartási hulladék keletkezett, ami 0,7 százalékos emelkedést jelent a 2022-ben feljegyzett adatokhoz (57,8 millió tonna) képest. Az élelmiszer-hulladék 53 százalékát a háztartások termelték, amely lakosonként 69 kilogrammot tett ki.

A fennmaradó 47 százalék az élelmiszerellátási láncban keletkezett. Egy lakosra vetítve mintegy 12 kilogramm élelmiszer-hulladék keletkezett a termelésben, a gyártásban 24 kilogramm, a vendéglátásban 14 kilogramm és az élelmiszer-forgalmazásban 10 kilogramm.

Magyarországon 2023-ban az élelmiszer-hulladék mennyisége egy lakosra vetítve 88 kilogrammot tett ki, ebből a háztartási hulladék személyenként 62 kilogrammot.

Az ellátási láncban keletkezett élelmiszer-hulladékból a termelésre lakosonként 1 kilogramm, a gyártásra 18 kilogramm, az élelmiszer-forgalmazásra 5 kilogramm, a vendéglátásra 2 kilogramm jutott Magyarországon.

Kezdőlap    Belföld    Rossz hírek hulladékügyben

magyarország

európai unió

hulladék

eurostat

élelmiszer-pazarlás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Íme a számok az Otthon Start programról: részletes felmérés készült a fogadtatásáról

Íme a számok az Otthon Start programról: részletes felmérés készült a fogadtatásáról

Tízből kilenc magyar hallott már az Otthon Start programról, kétharmaduk szerint a fix 3 százalékos törlesztőrészlet biztonságot nyújt a lakásvásárlóknak, és a program segíti a családalapításban gondolkodókat is – derült ki a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért legfrissebb felméréséből. Fűrész Tünde, a KINCS elnöke az InfoRádióban elmondta azt is, hogy a válaszadók több mint négyötöde fontosnak tartja a saját tulajdonú ingatlan, kétharmaduk szerint pedig jobban megéri a hitelt törleszteni, mint az albérletet fizetni.
Játékoskeringőre hívhatja a Red Bull-belépés az Újpestet – vannak biztató minták

Játékoskeringőre hívhatja a Red Bull-belépés az Újpestet – vannak biztató minták

Együttműködésbe kezd a Red Bull és az Újpest, ennek kulcsszereplője pedig Lőw Zsolt lehet, aki az ezredforduló körül a IV. kerületi klub meghatározó futballistája volt, most pedig a Red Bullnál dolgozik. Szabados Gábor sportközgazdász az InfoRádióban rámutatott: a rendszerváltás óta az Újpestnek kevés igazán komoly sikere volt, és nagy tere van az építkezésnek, akár a Ferencvároshoz való felzárkózásnak is.
VIDEÓ
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.16. csütörtök, 18:00
Gablini Gábor a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke
László Richárd a Toyota Central Europe Magyarországért felelős igazgatója, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnökségi tagja
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Több változás jön a fővárosi közlekedésben, pályakarbantartás lesz

Több változás jön a fővárosi közlekedésben, pályakarbantartás lesz

Pályakarbantartás miatt változik a 2B, a 3-as, az 51-es és az 52-es villamosok, valamint a 123-as, 123A és a 84E, 89E buszok közlekedése szombattól - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Januártól drámai fordulat jön az energiafronton: Magyarország kedvezményei is megszűnnének

Januártól drámai fordulat jön az energiafronton: Magyarország kedvezményei is megszűnnének

Az EP két szakbizottsága elsöprő többséggel támogatta az orosz energiaimport megszüntetését, Magyarország kedvezményeit is eltörölnék.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel returns more bodies of Palestinians as US downplays threat to Gaza ceasefire

Israel returns more bodies of Palestinians as US downplays threat to Gaza ceasefire

After Hamas handed over two dead Israeli hostages overnight, Israel returns 30 dead Palestinians - a ratio agreed in the first phase of the peace deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 16. 17:09
Visszatérnek az éjszakai fagyok, eső is lesz majd
2025. október 16. 16:10
Íme a számok az Otthon Start programról: részletes felmérés készült a fogadtatásáról
×
×
×
×