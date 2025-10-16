Budapesttel "robbantott" Donald Trump – a nap hírei

Budapesten tárgyal majd az amerikai és az orosz elnök az ukrajnai háború lezárásának lehetőségeiről - ezt Donald Trump jelentette be, miután telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyinnal. Az időpontot egyelőre nem tudni. Orbán Viktor úgy reagált: a találkozó újabb nagyszerű esély a békére, és a magyar főváros készen áll a két vezető fogadására.

A miniszterelnök szerint a háború megfojtja az európai gazdasági fejlődést, különösen a német gazdaságot érinti hátrányosan. Orbán Viktor a Magyar Állandó Értekezlet plenáris ülésén úgy vélte: tűzszünet vagy béke esetén Magyarország gazdasági növekedése akár a háromszorosára is nőhetne. A MÁÉRT végül egyhangúlag fogadta el a zárónyilatkozatot, amelyben elutasítják a külhoni magyarság szavazati jogának megvonására irányuló törekvéseket.

Felgyorsítaná az orosz gáz és olaj uniós kivezetésének tervét az Európai Parlament. Az eredeti javaslat 2027 végére állítaná le fokozatosan a két energiahordozó behozatalát Oroszországból, de az EP több határidőt is szűkebbre szabna.

India leállítja az orosz kőolaj importját – jelentette be Donald Trump amerikai elnök Narendra Modi indiai miniszterelnökkel folytatott megbeszélésére hivatkozva. A döntés célja, hogy csökkentsék Oroszország háborús finanszírozását, bár India a konfliktus lezárulta után visszatérhet az orosz beszerzésekhez.

A Pentagon már elkészítette a Tomahawk cirkálórakéták átadásáról szóló terveit Ukrajnának. Az elnöknek csak ki kell adnia a parancsot – tudta meg a New York Times. A lap szerint Donald Trump egyelőre nem adott utasítást és megpróbálja Vlagyimir Putyint tárgyalásra kényszeríteni.

A vártnál gyengébb növekedés és az utóbbi hónapokban bejelentett intézkedések miatt magasabb költségvetési hiányt vár Magyarországon a Fitch Ratings. A hitelminősítő legutóbbi elemzésében a 2025-ös 0,6 százalékos után jövőre két és fél százalékra gyorsuló GDP-növekedéssel számol, viszont a deficit csak 2027-ben eshet 4 százalék alá.

Megkezdte a 14. havi nyugdíj bevezetésének előkészítését a kormány, amelyet a nyugdíjasokkal kötött korábbi megállapodás folytatásának tekint – írta Facebook-oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta: a gazdasági növekedésből a nyugdíjasoknak is részesülniük kell.

Megkezdődtek az egységes kérelem előlegfizetései – jelentette be az agrárminiszter. Nagy István elmondta: 112 ezer gazda összesen 125 milliárd forintot kap.

Ötmilliárd forintos kerettel folytatódik a Petőfi Kulturális Program – jelentette be a kulturális és innovációs miniszter Kistarcsán. Hankó Balázs közölte, a program újabb pályázati lehetősége november 1-jével indul és jövő nyárig tart.

Feljelentést tett a Magyar Nemzeti Bank a Szabadság téri székház felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt. A jegybank közölte: a feljelentés alapjául az MNB felügyelőbizottságának felkérése alapján készített szakértői jelentés szolgál.

Nem tudott többségi részesedést szerezni a Waberer's a GYSEV CARGO-ban, mivel a finanszírozói jóváhagyás elmaradása miatt nem zárult le időben a tranzakció – közölte a nemzetközi logisztikai vállalat. A tervezett határidő lejárta ellenére az eredeti üzleti céljait a felek továbbra is megvalósíthatónak gondolják.

Új stratégiát mutatott be a tiszta és ellenálló gazdasági átmenet előmozdításáért az Európai Bizottság. Az EU célja, hogy a világ tiszta technológiai piacának 15 százalékát uniós gyártású termékekkel lássa el, és továbbra is elkötelezett a 2050-re kitűzött klímasemlegességi cél elérése mellett.

Franciaországban mindkét újabb bizalmatlansági indítványt túlélte a kormány a nemzetgyűlésben. Ezzel a Sebastien Lecornu vezette kabinet elkerülte az előrehozott választást és újabb lehetőséget kapott arra, hogy megpróbálja elfogadtatni a jövő évi költségvetést.

Görögországban a tiltakozások ellenére elfogadta a munkaügyi reformot a parlament. A változás lehetővé teszi a munkaidő meghosszabbítását a magánszektorban. A törvényjavaslat ellen tiltakozók szerint az intézkedés aláássa a munkavállalók jogait.

Vádat emeltek Lengyelországban a fő ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság két európai parlamenti képviselője ellen. Az ügyészség szerint jogtalanul vettek részt és szavaztak a lengyel alsóház, a szejm ülésein.

Szerda este újabb két holttestet adott át a Hamász a Vöröskeresztnek. A palesztin terrorszervezet az elmúlt napokban 10 halottat szolgáltatott vissza a zsidó államnak, de egyikükről kiderült, hogy nem a két évvel ezelőtt elhurcoltak közé tartozott.

Lépéseket sürgetett az éhezők számának csökkentéséért XIV. Leó pápa az élelmezési világnapon az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezési Szervezete székházában A látogatás egybeesett a FAO alapítása 80. évfordulójával.

Történelmi csúcsra emelkedett hajnalban az arany és az ezüst ára a New York-i tőzsdén. Az arany jegyzése először lépte át a 4.250 dolláros szintet, majd 4.237 dollár 14 centre korrigált, míg az ezüst ára 52 dollár 89 centről 51 dollár 50 centre csúszott vissza. Az arany idén eddig 57 százalékos drágulást mutat.

Uruguayban legalizálta az eutanáziát a parlament. A dél-amerikai országok törvényhozásai közül ez az első ilyen döntés.

Olaszországban eltörlik az iskolai szexuális nevelést. Ez külső szexuális tanácsadók kizárását jelenti az oktatási intézményekből.