Orbán Viktor nagy bejelentést tett

Orbán Viktor ismét posztolt közösségi oldalán.

Mi 15 éve kötöttünk egy megállapodást a nyugdíjasokkal. Visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat. Vállaltuk, hogy a nyugdíjak értéke nem csökkenhet, és ha a gazdaság motorja jól húz, akkor abból a nyugdíjasoknak is részesülniük kell - írja a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerdán is üzent a nyugdíjasoknak.

Mint mondta: "A jobboldal mindig azt képviselte, nemcsak gazdasági okokból, hanem a szüleink meg a nagyszüleink iránti tiszteletből is, hogy a nyugdíjakat növelni kell. Sosem szabad elvenni belőle, adni kell.”