ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.45
usd:
334.81
bux:
0
2025. október 16. csütörtök Gál
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor nagy bejelentést tett

Infostart

A miniszterelnök üzent a nyugdíjasoknak.

Orbán Viktor ismét posztolt közösségi oldalán.

Mi 15 éve kötöttünk egy megállapodást a nyugdíjasokkal. Visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat. Vállaltuk, hogy a nyugdíjak értéke nem csökkenhet, és ha a gazdaság motorja jól húz, akkor abból a nyugdíjasoknak is részesülniük kell - írja a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerdán is üzent a nyugdíjasoknak.

Mint mondta: "A jobboldal mindig azt képviselte, nemcsak gazdasági okokból, hanem a szüleink meg a nagyszüleink iránti tiszteletből is, hogy a nyugdíjakat növelni kell. Sosem szabad elvenni belőle, adni kell.”

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor nagy bejelentést tett

orbán viktor

nyugdíj

14. havi nyugdíj

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A nyár legjobban teljesítő befektetési alapjai: kockázat vagy biztos hozam?

A nyár legjobban teljesítő befektetési alapjai: kockázat vagy biztos hozam?

A nyári időszak meglehetősen turbulens volt a befektetések szempontjából. Donald Trump vámháborús akciói és az amerikai dollár gyengülése jelentősen felforgatták a piacot. Azt gondolnánk, hogy ezekben a közel sem szokványos időkben inkább az Egyesült Államok piacának kevésbé kitett alapok teljesítettek a legjobban. A piaci teljesítmények azonban sok esetben rácáfoltak erre a várakozásra: számos amerikai és globális kitettségű befektetési alap kimagasló eredményt ért el.
Kaiser Ferenc: az orosz hadvezetésnek lépnie kellett, mert már nem tudja etetni az ukrajnai húsdarálót

Kaiser Ferenc: az orosz hadvezetésnek lépnie kellett, mert már nem tudja etetni az ukrajnai "húsdarálót"

Sokkal többe kerül az orosz államnak egy rokkant ellátása, mint a kárpótlás kifiztése a halott családtagjainak. Gyakran eltüntetik a maradványokat, mert ha nincs bizonyítva, hogy meghalt, akkor dezertőrnek minősítik, tehát a család nem kap ellátást – fogalmazott a katonai szakértő az InfoRádióban.
 

Kínát és az „árnyékflottát” is érintik: súlyos szankciókat vezettek be orosz energiacégek ellen a britek

Megtízszereződött a Németországba tartó ukrán férfiak száma

Szakértő az atomfegyveres NATO-hadgyakorlatról: ez most nem az oroszoknak szól

VIDEÓ
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.16. csütörtök, 18:00
Gablini Gábor a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke
László Richárd a Toyota&Lexus országigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új gázmegállapodások: Bulgária amerikai LNG-re cseréli az orosz gázt

Új gázmegállapodások: Bulgária amerikai LNG-re cseréli az orosz gázt

A bolgár állami gázvállalat, a Bulgargaz 37 nemzetközi vállalat részvételével lezárta az LNG-beszállítói tenderét a görögországi Alexandroupolis terminálra - számolt be a Bulgargaz. A lépéssel tovább bővültek az ország importforrásai, ami lehetőséged ad arra, hogy akár két éven belül teljesen leváljanak az orosz forrásokról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újra rengeteg uniós pénzt bukhat Magyarország: majdnem 4000 milliárd forintot fagyasztott már be Brüsszel

Újra rengeteg uniós pénzt bukhat Magyarország: majdnem 4000 milliárd forintot fagyasztott már be Brüsszel

Az uniós források megszerzése egyre bonyolultabb bürokratikus folyamattá vált Magyarország számára.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US downplays threat to Gaza ceasefire as Hamas says more time needed to find hostage bodies

US downplays threat to Gaza ceasefire as Hamas says more time needed to find hostage bodies

Hamas handed over two bodies overnight - Israel identifies them as sergeant-major Muhammad al-Atarash, 39, and Inbar Hayman, 27.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 16. 07:33
A NAV egy 700 millió eurós kínai-mongol-magyar bűnszervezetre csapott le
2025. október 16. 07:11
Az MNB feljelentést tett a Szabadság téri székház felújítása ügyében
×
×
×
×