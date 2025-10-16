ARÉNA - PODCASTOK
A logo for the Magyar Nemzeti Bank, the Hungarian central bank, during the Lamfalussy conference in Budapest, Hungary, on Monday, Feb. 6, 2023. Hungary and the global economy have passed the worst on inflation in part due to softer demand, National Bank of Hungary Deputy Governor Mihaly Patai told the conference. Photographer: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images
Nyitókép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

Az MNB feljelentést tett a Szabadság téri székház felújítása ügyében

Infostart / MTI

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) feljelentést tett a Szabadság téri székház felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt - közölte a jegybank.

A feljelentés alapjául a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának felkérése alapján készített szakértői jelentés szolgál, amely a székház felújítását jogi, műszaki, műemléki és építésgazdasági szakértők bevonásával vizsgálta.

A közlemény szerint a szakértői jelentés azt is rögzíti, hogy a Magyar Nemzeti Bankot vagyoni hátrány érte, amely alapján a jegybank igazgatósága a rendelkezésre álló valamennyi jogi eszközt igénybe veszi a felmerült kár orvoslása érdekében.

Az MNB új vezetése elkötelezett a felelős és átlátható gazdálkodás mellett. Ennek érdekében hivatalba lépését követően mindenre kiterjedő vizsgálatot folytatott le, valamint áttekintette és racionalizálta a jegybank működését - emelték ki a közleményben, hozzátéve: az új vezetés hivatalba lépése óta hangsúlyozza, hogy a jegybank a jövőben a törvényi mandátumának megfelelő tevékenységek mentén alakítja működését, az ezen kívül eső tevékenységeket mérsékli.

Etikus hacker: óriási a szülők felelőssége, azonnal támadnak az online zaklatók

Etikus hacker: óriási a szülők felelőssége, azonnal támadnak az online zaklatók

Beléptem egy kiskorúak által gyakran használt chatprogramba mint egy 12 éves lány, és szinte azonnal olyan dolgokra akarták rávenni, amit nem kéne 12 éves lánynak megcsinálnia – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Csermák Szabolcs. A kiberbiztonsági szakértő szerint még kisiskolás korban sem lenne szabad okoseszközöket adni a gyerekeknek, és utána is csak korlátozásokkal.
 

Csermák Szabolcs elárulta, hogyan vezeti nyomra a rendőrséget az etikus hacker

Kaiser Ferenc: az orosz hadvezetésnek lépnie kellett, mert már nem tudja etetni az ukrajnai húsdarálót

Kaiser Ferenc: az orosz hadvezetésnek lépnie kellett, mert már nem tudja etetni az ukrajnai "húsdarálót"

Sokkal többe kerül az orosz államnak egy rokkant ellátása, mint a kárpótlás kifiztése a halott családtagjainak. Gyakran eltüntetik a maradványokat, mert ha nincs bizonyítva, hogy meghalt, akkor dezertőrnek minősítik, tehát a család nem kap ellátást – fogalmazott a katonai szakértő az InfoRádióban.
 

Kínát és az „árnyékflottát” is érintik: súlyos szankciókat vezettek be orosz energiacégek ellen a britek

Megtízszereződött a Németországba tartó ukrán férfiak száma

Szakértő az atomfegyveres NATO-hadgyakorlatról: ez most nem az oroszoknak szól

VIDEÓ
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
