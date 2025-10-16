Az MNB feljelentést tett a Szabadság téri székház felújítása ügyében

A feljelentés alapjául a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának felkérése alapján készített szakértői jelentés szolgál, amely a székház felújítását jogi, műszaki, műemléki és építésgazdasági szakértők bevonásával vizsgálta.

A közlemény szerint a szakértői jelentés azt is rögzíti, hogy a Magyar Nemzeti Bankot vagyoni hátrány érte, amely alapján a jegybank igazgatósága a rendelkezésre álló valamennyi jogi eszközt igénybe veszi a felmerült kár orvoslása érdekében.

Az MNB új vezetése elkötelezett a felelős és átlátható gazdálkodás mellett. Ennek érdekében hivatalba lépését követően mindenre kiterjedő vizsgálatot folytatott le, valamint áttekintette és racionalizálta a jegybank működését - emelték ki a közleményben, hozzátéve: az új vezetés hivatalba lépése óta hangsúlyozza, hogy a jegybank a jövőben a törvényi mandátumának megfelelő tevékenységek mentén alakítja működését, az ezen kívül eső tevékenységeket mérsékli.