Vigyázat, most lepi el az országot ez a gyönyörű, de mérgező növény

A domb- és hegyvidék gyakori virága az őszi kikerics. Augusztus végétől egészen októberig virít, és sokfelé felfedezhetők feltűnő, lila virágai – írja a teol.hu a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság cikke alapján. Előfordulhat szálanként, vagy hatalmas területeket borítva is, virágzása idején egyedülálló látványt nyújtva – de sokszor a kertekben is megtalálható, különösen a „természetközelibb” helyeken.

Sokan a kertjükbe ültetik ezt a hagymás, évelő növényt, amely nagyon hasonlít a krókuszra. Nagyobb, pohár alakú virágai augusztusban, szeptemberben bújnak elő. Hosszú, fényes levelei tavasszal kezdenek el kihajtani, majd nyár elején visszahúzódnak. Beérett magjait a hangyák hordják szét.

Nevét (Colchicum autumnale) a Fekete-tengerhez közeli településről, Colchis-ról kapta, mely város a méregkeverők hazája volt, és a monda szerint a király lánya e növényt használta mérgei elkészítéséhez.

A növény minden része erősen mérgező, népi nevei között nem véletlenül szerepel a kutyadöglesztőfű. A legelő állatok elkerülik, azonban a kecskék, juhok kis mennyiségben fogyasztják. Egyes hatóanyagait a rákgyógyászatban hasznosítják.