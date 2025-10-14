Új szabályok jönnek a tésztákra – íme, a változások

Az Agrárminisztérium új rendelettervezete teljesen átalakítja a hazai száraztésztákra vonatkozó élelmiszerkönyvi előírásokat – írja a Pénzcentrum.

A tervezet célja, hogy a vásárlók jobban eligazodhassanak a különböző tésztafajták között, miközben a gyártók minőségibb termékeket állítsanak elő. A Nagy István agrárminiszter által jegyzett módosítás a Magyar Élelmiszerkönyv száraztésztákról szóló fejezetét érintené.

A leendő rendelet értelmében a jövőben pontosan meghatároznák, mit jelent a „friss tojásos” tészta kifejezés. Csak azok a termékek viselhetik ezt a megjelölést, amelyek

valóban friss, legfeljebb 48 órás tojásléből készülnek, és nem hőkezelt vagy porított tojásból.

Ennek az a célja, hogy a fogyasztók megkülönböztethessék a prémium termékeket a többitől, elkerülhető legyen a megtévesztés.

Ezen kívül a rendelet bevezetné a „teljes kiőrlésű száraztészta” kategóriát is. Itt az elnevezés csak akkor lenne használható, ha a tészta kizárólag teljes kiőrlésű lisztből készül. A szabályozás ezzel az egészségesebb táplálkozási szokások erősödésére reagál, és segíti a vásárlókat abban, hogy valóban teljes értékű tésztát válasszanak.

Lényeges változás továbbá, hogy megszűnne az „egyéb száraztészta” kategória, ehelyett az „ízesített, dúsított, színezett száraztészta” elnevezés válna használatossá, ami pontosabb leírást ad a termék összetételéről.

Finomodnának ezen kívül a minőségi előírások is, például kikerülne a követelmények közül a tészták savfoka, ami nehezen befolyásolható a gyártás során. A tojástartalomra ellenben szigorúbb szabályok vonatkoznának.

Az előírások meghatározzák, mennyi tojásnak kell egy kilogramm tésztában lennie, és mekkora lehet az eltérés a feltüntetett értékhez képest.

A gyártók számára 18 hónapos átmeneti időszakot biztosítanának, vagyis másfél évük lesz arra, hogy átálljanak az új szabályokra.