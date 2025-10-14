ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Mariana-Rusanovschi / Getty Images

Ősi kincsek kerültek elő a salgói várnál

Infostart

Háromhetes ásatást tartottak a salgói vár környékén Nógrádban, és középkori, valamint őskori leletek is előkerültek.

A Salgótarjántól nem messze fekvő salgói vár környékén tartott ásatásokról a Dornyay Béla Múzeum munkatársai számoltak be a nool.hu helyi hírportálnak.

Valódi kincseket rejtett a föld a vár környékén, hiszen

nem csupán középkori régészeti leletek kerültek elő – például ólomgolyók, számszeríjak és cserepek –, hanem még az őskorból, több ezer évvel ezelőttről is találtak tárgyakat mindössze egyméteres mélységben

– mondta el Szolnoki Tamás, a feltárás vezető régésze.

A salgói vár Nógrád vármegye térségének egyik legfontosabb középkori emléke. A környékén Az 1990-es és a 2000-es évek elején már zajlottak régészeti feltárások, és ezek kiegészítéséül fogtak bele most ebbe a projektbe a régészek, akik nagy reményekkel érkeztek ki a terepre kicsivel több mint három héttel ezelőtt. Az eredményekről, a leletekről részletesebben jövő áprilisban fognak beszámolni, ugyanis szeretnének egy kiállítást nyitni a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeumban, továbbá tervben van már, hogy tudományos konferenciát is tartanak.

