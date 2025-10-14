ARÉNA - PODCASTOK
Fali postaláda, benne újságokkal
Nyitókép: Unsplash

Mi a teendő, ha nem érkezett meg a nyugdíjas utalvány?

Infostart

Ha október 15-e után sem kézbesítették a nyugdíjas élelmiszer-utalványt, jogosan merülhet fel a gyanú, hogy valami probléma merült fel.

A nyugdíjas élelmiszer-utalványok kézbesítése szeptember elején kezdődött és azóta már a több mint 2,3 millió jogosult nagy része meg is kapta azt. A Magyar Posta Zrt. október 15-ig elviekben kézbesíti, illetve megkísérli kézbesíteni az utalványokat – írja a Pénzcentrum.

Ha azonban a postás csütörtökig sem hozza meg az utalványt, vagy nem találunk postai átvételi szelvényt a postaládánkban, akkor valószníűleg gond akadt a kézbesítés során. Azonban ekkor sincs még veszve minden.

Ha 2025. október 15-ig nem érkezik meg az élelmiszer-utalványt tartalmazó postai küldeményt, és postai értesítést sem dobtak be, akkor a következő elérhetőségeken lehet érdeklődni:

  • Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság központi telefonszám: 1811
  • Magyar Posta Zrt.: (1) 767-8282, e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

A kiküldött nyugdíjas élelmiszer utalványra vonatkozó kérdésre a nyugdíjfolyósító szerv tájékoztatást ad a küldemény azonosítószámáról (ragszám – vonalkód alatti számsor), mely alapján a Magyar Posta Ügyfélszolgálata információt tud nyújtani a küldeményről.

Amennyiben az ügyfél előzetesen a kézbesítési címe változását jelezte a kézbesítést végző postahelynek, és kérte az előző címére érkezett küldemények utánküldését az aktuális címére, akkor a Posta gondoskodik az élelmiszer-utalványt tartalmazó küldeménynek az új címre történő továbbításáról.

Ha a címváltozást nem, vagy késve jelentette be a jogosult, akkor a nyugdíjas élelmiszer-utalvány új címre történő kézbesítését leggyorsabban a Magyar Posta Zrt. utánküldési szolgáltatásának igénybevételével (értesítő kézhezvételét követően a megrendelésre már nincs lehetőség), vagy a sikertelen kézbesítési kísérletet követően „Ismételt kézbesítés új címre” szolgáltatásának igénybevételével kérheti, díj ellenében.

Ha ezzel a lehetőséggel a címzett nem élt, a nyugdíjas élelmiszer-utalványt a Posta a régi címére kísérli meg kézbesíteni. Amennyiben az átvétel a régi címen sikertelen, a küldemény 10 munkanapon belül átvehető az értesítőn megjelölt postán. Ha ez idő alatt sem jelentkezik a címzett, akkor a küldemény a Magyar Államkincstár részére kerül visszaküldésre.

A visszaküldött nyugdíjas élelmiszer-utalvány újbóli kiküldését legkésőbb 2025. november 14-ig a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól lehet kérni.

A címváltoztatási kérelem előterjeszthető

  • személyesen, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ügyfélszolgálatán (helyszín, nyitvatartási idő Magyar Államkincstár honlapján érhető el, a „Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál intézhető ügyek” kiválasztásával),
  • levélben (cím: Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, 1820 Budapest),
  • elektronikus úton – DÁP mobilalkalmazással vagy Ügyfélkapu+ azonosítással – a magyarorszag.hu honlapon elérhető űrlapon: „Kérelem nyugdíjbiztosítási ügyben”.

Az Államkincstár azt javasolja, hogy ha kérelmét levélben vagy elektronikus űrlapon terjeszti elő, a gyorsabb feldolgozás érdekében jól látható módon tüntesse fel, hogy kérelme nyugdíjas élelmiszer-utalványra vonatkozik.

posta

nyugdíjas

kézbesítés

utalvány

reklamáció

jogosultság

