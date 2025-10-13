Karikó Katalin és Krasznahorkai László kapcsolatára most fény derült

Karikó Katalin az SZTE jogelődje, a József Attila Tudományegyetem (JATE) egykori hallgatója 2023. október 12-én jelentette be, hogy alma materének adományozza fiziológiai és orvosi Nobel-díjának replikáját, valamint a kitüntetéssel járó több mint 500 ezer dollár pénzjutalmat. Az adományra alapozva a kutató és az SZTE létrehozta a JATE-díjat az egykori JATE emlékére, hírnevének megerősítésére, a kiválóság és a szegedi tudományosság elismerésére.

Karikó Katalin hangsúlyozta, nemcsak egykor, amikor az egyetem hallgatója volt, hanem egész pályafutása során fontos volt számára a JATE. A professzor kifejtette, kölcsönös bizalmat teremt, amikor valakivel találkozva kiderül, mindketten egykor a JATE hallgatói voltak, hiszen ez az elnevezés nemcsak az intézményt, hanem azt az időszakot is jelöli, melyet együtt megéltek.

Karikó Katalin felidézte, Sulyok Tamás köztársasági elnök mellett a friss Nobel-díjas író, Krasznahorkai László is JATE-s volt, és hozzá hasonlóan 1973-ban kezdte el tanulmányait az egyetemen.

Az elismerés három - hallgatói, oktatói és egykori oktatói - kategóriájára az SZTE valamennyi polgára javasolhatott jelölteket. Karikó Katalin úgy fogalmazott, az ajánlásokat olvasva nagyon örült, hogy milyen kiválóságok tanulnak, oktatnak jelenleg is az egyetemen, és ez igazolta, jó helyre került a Nobel-díjjal járó összeg.

Gácser Attila, az SZTE Biológia Intézet vezetője, a JATE-díj testület tagja elmondta, a három kategóriában 115 személyre 207 jelölés érkezett. Ennek ellenére gyorsan tudtak dönteni a díjazottakról.

Hallgatói kategóriában Czikkely Márton Simon kapja az elismerést, aki orvosként szerzett diplomát az SZTE-n. Jelenleg doktoranduszhallgató, kutatási területe a bakteriális genommérnökség és az antibiotikum-rezisztencia. Tíz publikációja jelent meg vezető folyóiratokban, emellett fontos tudománykommunikációs munkát végez.

Oktatói kategóriában elsőként Tóth Ágota vegyészprofesszor, a SZTE Fizikai kémiai és anyagtudományi tanszékének vezetője veheti majd át a JATE-díjat. Szegeden szerzett vegyészdiplomát, majd doktori fokozatot. Eredményekben gazdag amerikai kutatói időszak után tért vissza alma materébe. A nem lineáris kémiai dinamika elismert kutatója, társszerzőségével 117 nemzetközileg jegyzett cikk jelent meg, amelyre több mint 2 ezer hivatkozást kapott. A hallgatók szavazatai alapján háromszor nyerte el, az SZTE természettudományi kara legjobb oktatójának járó aranykréta díjat.

A JATE-díj alumnus kategóriájának első kitüntetettje Ilia Mihály irodalomtörténész. Az "egyszemélyes intézményként" emlegetett irodalmár felsőfokú tanulmányainak kezdete, 1953 óta a szegedi egyetemhez tartozik. Irodalomtudósként közölt publikációi közül kiemelkednek kiemelkednek a Nyugat folyóirat első nemzedékéről, valamint a Juhász Gyuláról és Ady Endréről írt tanulmányai. Fontosak a kritikái, amelyekkel az élő irodalmat kísérte, érzékenyen és empátiával. Tanári és szerkesztői tevékenysége teszi unikálissá a Tiszatáj folyóirat egykori legendás főszerkesztőjének munkásságát.

Az elismeréseket, amelyek az 1,7 millió forint pénzjutalommal, díszoklevéllel és egy az elismerés szellemiségét jelképező kisplasztikával járnak, november 14-én adják át egy gálaműsor keretében.