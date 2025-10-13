ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 13. hétfő
Két eljegyzési gyűrű
Nyitókép: Pixabay

Elfogták a balatoni házasságszédelgőt

Infostart

A balatonfüredi rendőrök elfogták az 51 éves balatonboglári csalót.

Egy Balaton-parti kistelepülésen élő nő tett bejelentést a rendőrségre február 6-án, hogy ismeretlen tettes becsapta őt, és közel 1 millió forinttal károsította meg.

Január közepén egy népszerű közösségi felületen ismerkedett meg egy férfival, aki egy idő után házasságot ígért neki, majd idős korát és jóhiszeműségét kihasználva több részletben mintegy 1 millió forintot csalt ki tőle.

Felújítási munkákra kérte kölcsön a pénzt, azonban egy fillért sem adott vissza a sértettnek - írja a police.hu.

Széles körű nyomozói munka eredményeként a rendőrök azonosították az elkövetőt, aki ellen elfogatóparancsot bocsátottak ki.

A férfit október 9-én délután Balatonbogláron kerítették kézre, majd előállították, és a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki. Ellene nagyobb kárt okozó csalás bűntette miatt indult eljárás.

