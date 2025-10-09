Bolti lopáson kaptak egy vezető beosztású kormánytisztviselőt

Egy Nógrád vármegyei, vezető beosztású kormánytisztviselő volt az a személy, akit még augusztusban bolti lopáson kaptak a balassagyarmati Lidl egyik önkiszolgáló kasszájánál – írja a Telex.

A portál megkereste az érintetett, de miután bemutatkoztak neki, kinyomta a telefont. A nool.hu szeptember végén közölte, hogy egy kormánytisztviselő bűncselekményt követett el az áruházban, és információik szerint az eltulajdonított érték összege meghaladta a szabálysértési határt, vagyis az 50 ezer forintot.

A Telex úgy értesült, hogy az elkövető csak egy mikrohullámú sütőt fizetett ki, és úgy távozott az önkiszolgáló kasszától, hogy

egy kosárnyi, nagyjából 70 ezer forint értékű egyéb termékért nem fizetett.

A Lidl megerősítette a történteket, és közölte: a rendőrség büntetőeljárást indított.

A Balassagyarmati Járási Ügyészség arról tájékoztatta a portált, hogy az érintett elismerte a bűncselekmény elkövetését, de közvetítői eljárást kért. Ha ezt engedélyezték volna, lehetett volna rá lehetőség, hogy az elkövető megegyezzen az áruházlánccal, az ügyészség azonban elutasította a kérelmet, amit azzal indokolt, hogy ebben az esetben nem érvényesülnének a büntetőeljárás alapelvei. Az ügyészség közölte: „a cselekmény jellegére és a gyanúsított személyére figyelemmel a büntetőeljárás lefolytatása nem mellőzhető”. Hozzátették: ha közvetítői eljárással zárnák le az ügyet, az ellentétes lenne a büntetéskiszabás céljaival, és ez a megoldás nem szolgálná a prevenciót.

Az üggyel kapcsolatban a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal azt közölte a lappal, hogy a járási hivatalainak foglalkoztatottjait érintő hivatalos tájékoztatás nyomozati szervtől nem érkezett, de ha kapnak ilyen levelet, megteszik a szükséges intézkedéseket.