Autóval ütközött a HÉV, pótlóbuszok járnak

A tőzsde prémium kategóriája olyan, mint a gazdaság elitklubja, rangot ad, de ára is van. Húsz éve a brit Balfour Beatty önként lépett ki belőle, és ezzel bebizonyította, hogy a presztízs olykor gúzsba köti a növekedést. Most négy magyar nagyvállalat, a 4iG, a Duna House, az MBH Jelzálogbank és a Zwack hasonló dilemmával néz szembe. Vajon megéri-e nekik mindenáron a prémium címke, vagy jobb, ha a reflektor helyett a szabadságot választják?