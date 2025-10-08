ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 8. szerda
A Velencei-tó Gárdonynál 2022. július 28-án. A tartós hőség miatt a tó vízállása alig egy centiméterrel magasabb a valaha mért legalacsonyabb szintnél, 63 centiméternél.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

A Balatont másolja a Velencei-tó is, sajnos

Infostart
ELŐZMÉNYEK

11,7 millió köbméterrel kevesebb víz van a Velencei-tóban, mint egy éve.

Kedd hajnalban 67 centit mutatott a vízmérce Agárdnál, ez az érték tavaly ezen a napon 112 centiméter volt.

Nemcsak a Balaton, de a Velencei-tó medrében is száraz lábbal sétálhatunk helyenként. Legnagyobb tavunkhoz hasonlóan itt is a nyári aszály és hőség, valamint az intenzív párolgás tehető felelőssé azért, hogy ilyen sok víz elpárolgott a tóból - írja az Időkép.

Noha a 3 éve, 2022. szeptember 23-án Agárdnál mért legalacsonyabb vízszinttől, 53 centimétertől még messze vagyunk, tavaly október elejéhez képest így is 45 centiméterrel alacsonyabb a vízállás. 2024-ben ezen a napon ugyanis 112 centimétert mutatott a vízmérve, ezzel szemben ma hajnalban csak 67 centimétert.

Ha figyelembe vesszük, hogy a tó átlagos vízfelülete kb. 26 négyzetkilométer, akkor a párolgás okozta veszteség 11,7 millió köbméter vizet jelent!

A Balatonhoz hasonlóan sajnos a Velencei-tóhoz sem lesz kegyes az időjárás, belátható időn belül ugyanis nem várható jelentős mennyiségű csapadék a tó vízgyűjtőjében.

Cikkünk nyitóképe a 2022. júliusi állapotot mutatja.

