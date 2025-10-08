ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.21
usd:
338.39
bux:
101345.95
2025. október 8. szerda Koppány
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Balaton Science

Balatoni vízállás: tiszta vizet önt a pohárba a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

Infostart

A tudósok szerint engedni kell a Balatont ugyanúgy magas, mint alacsony vízállásúnak lenni, a mostani "száraz", déli parti képek pedig semmi rendkívülit nem mutatnak, volt már ilyen többször is a XXI. században, sőt!

Terjedelmes írást tett közzé a Facebookon a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, miután ellepték az internetet a Balaton kritikusan alacsony vízállását mutató képek.

Két fontos dolgot már az elején leszögez Vasas Gábor intézetigazgató és Boros Gergely tudományos főmunkatárs:

  1. a tó vízszintjének ingadozása természetes folyamat
  2. a 70 cm alatti érték nem jelent veszélyt a tó élővilágára vagy vízminőségére nézve.

Ami a részleteket illeti, a tudomány jelenlegi állása szerint a Balaton sekély, széljárta tó, amelyben a vízszint évről évre "a csapadékviszonyok, a párolgás és a befolyó vizek mennyiségének függvényében változik".

A poszt felhívja a figyelmet, 2002-ben és 2003-ban is a jelenleginél alacsonyabb volt a Balaton vízállás a közelmúlt éveiben, 22 évvel ezelőtt 23 centi volt a tó vízmélysége Siófoknál, mégsem volt rossz a vízminőség, és a nyári szezon is jól telt.

Azt természetesen a tudomány szereplői is megértik, hogy a horgászok, a fürdőzők, a vitorlázók és a turisztikai szereplők is minél több Balaton-vizet szeretnének, de a tartósan magas vízszint sem kedvez feltétlenül az élővilágnak - a parti zóna élőhelyei fokozatosan leépülhetnek, ami hosszabb távon az ökoszisztéma sokféleségét veszélyezteti -, és a vízminőségre is lehet negatív hatással; a vízingadozás viszont biztosan jó a nádasok élővilágának, a sekély parti élőhelyek halállományának is.

A két szakember megerősíti: a vízszint és az algásodás között nincs közvetlen kapcsolat, az alacsony vízállás nem okoz algásodást a tó egészére nézve.

"Az elmúlt két évtizedben a lebegő algák mennyisége csupán két évben – 2019-ben és 2021-ben – haladta meg az Egészségügyi Világszervezet által szabott határértéket, ez viszont nem függött össze közvetlenül a vízszinttel" - fogalmaznak a tudósok.

A Balaton vízminőségét sokkal inkább a belső és külső tápanyagterhelés, főként az algák számára hozzáférhető foszfor mennyisége határozza meg.

Amire viszont figyelni kell: a szélsőséges körülmények.

Végül leszögezték: a most tapasztalható alacsony vízszint nem a tó kiszáradását vetíti előre, hanem annak természetes működését jelzi.

Kezdőlap    Tudomány    Balatoni vízállás: tiszta vizet önt a pohárba a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

balaton

víz

limnológia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.08. szerda, 18:00
Balog Ádám
a Kavosz igazgatótanácsának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Véget ért a menetelés, mínuszban zárt Amerika

Véget ért a menetelés, mínuszban zárt Amerika

Az ünnepek miatt foghíjasan nyitvatartó ázsiai piacokon jó volt a hangulat, a japán tőzsde zsinórban második napja ment új csúcsra, pozitívan reagálva arra, hogy a japán kormányzópárt a konzervatív Sanae Takaichit választotta új vezetőjévé, aki így az ország első női miniszterelnöke lehet. Európában csendesen telik a nap, a délelőtti iránykeresés után elkezdett javulni a hangulat, de továbbra sem mutatnak jelentős elmozdulásokat a vezető részvényindexek. Az amerikai tőzsdék a pluszos nyitás után azonban lefordultak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Több mint 600 ezer autósnak repült a gigacsekk idén: nincs menekvés, félmillió forint a felső határ

Több mint 600 ezer autósnak repült a gigacsekk idén: nincs menekvés, félmillió forint a felső határ

20 százalékkal emelkedett a gyorshajtásért kiszabott büntetések száma egyetlen év alatt - közölte a Pénzcentrum kérdésére az ORFK.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israelis mark 7 October anniversary as talks on Gaza peace plan continue

Israelis mark 7 October anniversary as talks on Gaza peace plan continue

"The horror of that dark day will be forever seared in the memories of us all," UN Secretary General António Guterres says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 8. 05:24
Bizarr hiba okoz most gondot a Microsoft-alkalmazásoknál
2025. október 7. 20:02
Tim Cook az idén távozik? Váltás lehet az almás cégnél
×
×
×
×