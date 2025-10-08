Balatoni vízállás: tiszta vizet önt a pohárba a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

Terjedelmes írást tett közzé a Facebookon a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, miután ellepték az internetet a Balaton kritikusan alacsony vízállását mutató képek.

Két fontos dolgot már az elején leszögez Vasas Gábor intézetigazgató és Boros Gergely tudományos főmunkatárs:

a tó vízszintjének ingadozása természetes folyamat a 70 cm alatti érték nem jelent veszélyt a tó élővilágára vagy vízminőségére nézve.

Ami a részleteket illeti, a tudomány jelenlegi állása szerint a Balaton sekély, széljárta tó, amelyben a vízszint évről évre "a csapadékviszonyok, a párolgás és a befolyó vizek mennyiségének függvényében változik".

A poszt felhívja a figyelmet, 2002-ben és 2003-ban is a jelenleginél alacsonyabb volt a Balaton vízállás a közelmúlt éveiben, 22 évvel ezelőtt 23 centi volt a tó vízmélysége Siófoknál, mégsem volt rossz a vízminőség, és a nyári szezon is jól telt.

Azt természetesen a tudomány szereplői is megértik, hogy a horgászok, a fürdőzők, a vitorlázók és a turisztikai szereplők is minél több Balaton-vizet szeretnének, de a tartósan magas vízszint sem kedvez feltétlenül az élővilágnak - a parti zóna élőhelyei fokozatosan leépülhetnek, ami hosszabb távon az ökoszisztéma sokféleségét veszélyezteti -, és a vízminőségre is lehet negatív hatással; a vízingadozás viszont biztosan jó a nádasok élővilágának, a sekély parti élőhelyek halállományának is.

A két szakember megerősíti: a vízszint és az algásodás között nincs közvetlen kapcsolat, az alacsony vízállás nem okoz algásodást a tó egészére nézve.

"Az elmúlt két évtizedben a lebegő algák mennyisége csupán két évben – 2019-ben és 2021-ben – haladta meg az Egészségügyi Világszervezet által szabott határértéket, ez viszont nem függött össze közvetlenül a vízszinttel" - fogalmaznak a tudósok.

A Balaton vízminőségét sokkal inkább a belső és külső tápanyagterhelés, főként az algák számára hozzáférhető foszfor mennyisége határozza meg.

Amire viszont figyelni kell: a szélsőséges körülmények.

Végül leszögezték: a most tapasztalható alacsony vízszint nem a tó kiszáradását vetíti előre, hanem annak természetes működését jelzi.