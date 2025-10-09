„Nincs baj, de nem vagyok esőisten” – mondta a Balaton alacsony vízszintjéről Navracsics Tibor

Politikai üggyé váltak azok a felvételek, amelyek megmutatják, milyen alacsony most a Balaton vízszintje.

„Meddig kell még várnunk valamilyen megoldásra, hogy a Balaton ne jusson a kiszáradás szélére? Ezért kérdezem Navracsics Tibor területfejlesztési minisztert és a vízügyi hatóságok szakembereit, mikor szándékoznak valamit tenni, hogy a természeti kincsünk megmaradjon az utókor számára is” – ezt kérdezte Bakk István, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjelöltje Veszprém vármegye 3-as számú választókerületében helyi politikai riválisának.

Navracsics Tibor parlamenti képviselő, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium vezetője is videóban válaszolt ellenfelének.

„Bakk István bizalma lebilincselő. Most éppen azért tesz felelőssé, mert alacsony a Balaton vízszintje. Azok után, hogy

a kormány éppen nemrégen döntött arról, hogy másfél milliárd forintért eltávolítja az üledéket, és innentől kezdve rendszeresen el fogja távolítani.

Ez egyébként jelentős mértékben segíti a Balaton vízminőségének javítását is. Bakk István ennek ellenére engem azért tesz felelőssé, mert alacsony a Balaton vízszintje. De hát én nem vagyok esőisten” – fogalmazott Navracsics Tibor.

A vitát látva a szakértők is megszólaltak, véleményük szerint nincs ok aggodalomra. 2000 óta hét alkalommal is előfordult, hogy a mostaninál kevesebb víz volt a tóban – közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Ezt a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet is megerősítette. A Vasas Gábor igazgató és Boros Gergely tudományos főmunkatárs által jegyzett állásfoglalás leszögezi, hogy

a Balaton vízszintjének ingadozása természetes folyamat, a 70 cm alatti érték pedig nem jelent veszélyt a tó élővilágára és vízminőségére.

Vasas Gábor igazgató erről korábban az InfoRádió Aréna című műsorában is beszélt.

„Egészen pici a valószínűsége, sőt szinte kizárom, hogy az elkövetkezendő években kiszáradna a Balaton. Egy természetes, sekély tóról beszélünk, amelybe hogyha nagyobb mennyiségű csapadék esik, akkor a vízszintje megnő, és természetesen mikor kevésbé esik, erőteljesebb a párolgás, akkor lentebb megy a víz szintje” – fogalmazott.

Egyébként nem csak a Balaton vízszintje alacsony. A Velencei-tóban például most az Időkép számítása szerint 11,7 millió köbméterrel kevesebb víz van, mint egy éve. Kedd hajnalban például 67 centit mutatott a vízmérce Agárdnál, ez az érték tavaly ezen a napon 112 centiméter volt.