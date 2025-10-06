Mit tesz a kormány? Toroczkai László szerint a Meta sérti a magyar demokráciát

Megtagadta a Meta Toroczkai Lászlótól a Facebook-oldalának helyreállítását. Erről a Mi Hazánk elnöke és frakcióvezetője beszélt napirend előtt az Országgyűlés plenáris ülésén. Mint fogalmazott, az Országgyűlésnek nagy nehezen sikerült csak lépnie, és felállított egy bizonyos online testületet, majd kilenc hónapos hercehurca után végre meghozta első döntését, arra kötelezve a Metát, hogy 15 napon belül állítsa helyre az ő közösségi oldalát. A techcég végül a 15. napon reagált, jelezve, hogy nem kívánják végrehajtani a magyar testület döntését. „A kérdésem az, hogy a kormány mit fog ezek után tenni a magyar demokrácia helyreállítása érdekében?” – hangzott el részéről.

Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára szerint a Mi Hazánk véleménye a Facebook-tiltás ellenére is eljut a választókhoz. Válaszában közölte, a kormány kiáll a szólásszabadság mellett. Ha a képviselő véleménynyilvánítási szabadságát bárhol, különösen egy külföldi platformon korlátozzák, a kormány elítéli azt – jelentette ki. Elmondta, a kormány és az Országgyűlés feladata, hogy biztosítsa a választáson azt, hogy a pártok egyenlő feltételekkel indulhassanak.

Az államtitkár szerint a Mi Hazánk véleménye eljut a választókhoz, nem minden párttag van letiltva. „Értem, hogy önök még több Mi Hazánkat szeretnének látni, hallani, szerintünk pont elég így is, és úgy gondolom, hogy a Mi Hazánknak a véleménye, az akciói, az álláspontja el tud jutni máshoz.” Sok sikert kívánt ahhoz, hogy a párt olyan tartalmakat tegyen közzé, amely nem ütközik a közösségi média alapelveibe. Az igazságügyi miniszter helyettese szerint egyébként a kormányoldal is szenved attól, hogy a közösségi médiában számtalan dezinformáció és rágalom jelenik meg.