Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetõje napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés plenáris ülésén 2025. szeptember 30-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Mit tesz a kormány? Toroczkai László szerint a Meta sérti a magyar demokráciát

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Facebook-oldal nélkül kell nekivágnia a választási kampánynak a Mi Hazánk vezetőjének, és ezen a kormány sem tud segíteni.

Megtagadta a Meta Toroczkai Lászlótól a Facebook-oldalának helyreállítását. Erről a Mi Hazánk elnöke és frakcióvezetője beszélt napirend előtt az Országgyűlés plenáris ülésén. Mint fogalmazott, az Országgyűlésnek nagy nehezen sikerült csak lépnie, és felállított egy bizonyos online testületet, majd kilenc hónapos hercehurca után végre meghozta első döntését, arra kötelezve a Metát, hogy 15 napon belül állítsa helyre az ő közösségi oldalát. A techcég végül a 15. napon reagált, jelezve, hogy nem kívánják végrehajtani a magyar testület döntését. „A kérdésem az, hogy a kormány mit fog ezek után tenni a magyar demokrácia helyreállítása érdekében?” – hangzott el részéről.

Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára szerint a Mi Hazánk véleménye a Facebook-tiltás ellenére is eljut a választókhoz. Válaszában közölte, a kormány kiáll a szólásszabadság mellett. Ha a képviselő véleménynyilvánítási szabadságát bárhol, különösen egy külföldi platformon korlátozzák, a kormány elítéli azt – jelentette ki. Elmondta, a kormány és az Országgyűlés feladata, hogy biztosítsa a választáson azt, hogy a pártok egyenlő feltételekkel indulhassanak.

Az államtitkár szerint a Mi Hazánk véleménye eljut a választókhoz, nem minden párttag van letiltva. „Értem, hogy önök még több Mi Hazánkat szeretnének látni, hallani, szerintünk pont elég így is, és úgy gondolom, hogy a Mi Hazánknak a véleménye, az akciói, az álláspontja el tud jutni máshoz.” Sok sikert kívánt ahhoz, hogy a párt olyan tartalmakat tegyen közzé, amely nem ütközik a közösségi média alapelveibe. Az igazságügyi miniszter helyettese szerint egyébként a kormányoldal is szenved attól, hogy a közösségi médiában számtalan dezinformáció és rágalom jelenik meg.

Hárompárti kormánykoalíció körvonalazódik Csehországban

Petr Pavel cseh államfő tárgyalt a cseh pártok vezetőivel a parlamenti választások után, és azt nyilatkozta, hogy hárompárti koalíció várható Andrej Babiš pártjának vezetésével.
 

Cseh választások után: az SPD megkaphatná a képviselőház elnöki posztját

Bár megnyerte a cseh választásokat, Andrej Babis egyelőre mégsem alakíthat kormányt

ÁKK: árad a lakosságtól a pénz, túlteljesítették a tervet

ÁKK: árad a lakosságtól a pénz, túlteljesítették a tervet

Idén eddig több forrást vont be az Államadósság Kezelő Központ, mint amennyi az éves terv teljesítéséhez szükséges. A teljesítési mutató az év első kilenc hónapjában 115 százalékon állt – mondta el az InfoRádióban Kolozsi Pál, az ÁKK vezérigazgató-helyettese.
Brüsszel új klímacsodafegyvere: pénzzé tennék a számkivetett szén-dioxidot

Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt indított a szén-dioxid (CO2) piacokról és infrastruktúráról, hogy megalapozza az uniós karbongazdaság alapjait - olvasható a Bizottság honlapján.

Lemaradhat a vb-ről a szupersztár Neymar: ketyeg az óra, sokan nem hisznek már benne

Neymar karrierje válaszúthoz érkezett: a sérülésekkel küzdő brazil sztár kihagyhatja a 2026-os világbajnokságot

French Prime Minister Sébastien Lecornu resigns after less than a month

He criticised the "partisan appetites" of political factions, who he said had refused to compromise.

