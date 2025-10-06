ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 6. hétfő
A Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése a Városháza dísztermében 2025. június 30-án. Szemben jobbról Karácsony Gergely főpolgármester (k), mellette Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója (b) és Számadó Tamás főjegyző (j).
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Megosztja a politikusokat a Fővárosi Közgyűlés helyzete

Infostart

Elmúlt napokban volt egy éve, hogy a tavaly tavasszal megválasztott fővárosi képviselők részvételével megalakult az új Fővárosi Közgyűlés.

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója arról beszélt, hogy az előzetes várakozások talán azok voltak, hogy ez a szervezet nem lesz működőképes, amire alapvetően rácáfolt a közgyűlés, hiszen a bizottsági struktúra működőképes, és a közgyűlés is rendre döntéseket hoz, így a fővárosnak van költségvetése, elfogadta a zárszámadását, és minden olyan alapvető döntést meghozott, ami saját hatáskörében Budapest működőképességéhez szükséges.

"A legfőbb hiányérzet az, hogy a normál működés megteremtéséhez szükséges pénzügyi keretek nem adottak, hiszen a kormányzati elvonások oly mértékben súlyosbodtak már ebben az évben is, ami ellehetetleníti a működést, kivétel akkor, hogyha születik a kormány és a főváros között az alapközszolgáltatások működésének finanszírozására egy megállapodás. Ez egyelőre még nem valósult meg" – mondta Kiss Ambrus.

Bár továbbra sincs helyettese a főpolgármesternek, de jelentős előrelépés történt a lakhatási és a szociális problémák orvoslása kapcsán - tette hozzá.

A Fidesz-KDNP szerint azonban nincs sok ok pozitívan szemlélni az elmúlt esztendőt. Szepesfalvy Anna, a párt fővárosi képviselője szerint Karácsony Gergely főpolgármester, a Tisza Párt és Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője szövetséget alkot, minden fontos kérdésben besorolt egymás mögé, és visszafordította a várost a múltba.

"Egy törvénytelen költségvetést fogadtak el, továbbra sincs ötlet, de még gondolat se arról, hogy hogyan oldja meg a gazdálkodását saját erőből a főváros, mindig csak a kormányra mutogatás megy. Kaotikus a közlekedés, romlik a köztisztaság, és hiába vetettük fel többször is, hogy a hajléktalan-helyzetet a jelenleginél sokkal hatékonyabban kell kezelnünk, nem javult a helyzet, hanem romlott" – mondta Szepesfalvy Anna.

A kormánypárti politikus szerint csak akkor tudott az elmúlt évben érdemi eredményt felmutatni a főváros, amikor a kormány támogatást adott.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Megosztja a politikusokat a Fővárosi Közgyűlés helyzete

fővárosi közgyűlés

kiss ambrus

szepesfalvy anna

