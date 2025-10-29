ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 29. szerda
A Fővárosi Közgyűlés ülése a Városháza dísztermében 2025. május 28-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

A törökfürdőtől Rákosrendezőig és a kerületekig: heves viták lesznek szerdán a Fővárosi Közgyűlésben

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula
ELŐZMÉNYEK

A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésére a két legnagyobb frakcióval rendelkező párt, a Tisza és a Fidesz is számos előterjesztéssel készül, így szó lesz Rákosrendezőről, a kerületek sorsáról, a rozsdaövezetekről és a gyermekvédelemről is. Vitézy Dávid a Rudas gyógyfürdőben működő tradicionális török fürdő működési rendjének módosítását és a többi budapesti fürdő felújításához szükséges hitelfelvétel kérdését is a közgyűlés elé viszi.

A fővárosi Tisza-frakció több előterjesztést is benyújtott a Fővárosi Közgyűlés elé, az egyiket a rákosrendezői fejlesztéssel kapcsolatban. Ezeket közösségi oldalukon ismertették a párt fővárosi képviselői. Azt javasolják, hogy minden a területtel kapcsolatos döntés, szerződés, fejlesztés, megállapodás, bérbeadás csak a Fővárosi Közgyűlés nyílt vitájában születhessen meg. Úgy vélik: a Rákosrendező-projekt a főváros kivételes lehetősége egy élhető, zöld és megfizethető lakónegyed építésére: egy olyan városrész lehet, ahol zöld közterületek, energiatakarékos épületek és megfizethető lakások várják a budapestieket.

A Tisza-frakció előterjesztést nyújt be a Fővárosi Közgyűlésnek, melyben arra szólítják fel Budapestet, hogy

álljon ki a független és átlátható vizsgálat mellett az elmúlt évek gyermekbántalmazásaival kapcsolatban.

A fővárosi Fidesz is több előterjesztéssel készül, köztük a kerületek melletti kiállással. Szentkirályi Alexandra frakcióvezető szerint Karácsony Gergely főpolgármester elmondta, hogy a tiszásoktól olyan hangok érkeznek hozzá, hogy ha mandátumot kap a kormányzásra a Tisza, akkor megszünteti a budapesti kerületeket. „Mi a legnagyobb mértékben elleneznénk ezt a javaslatot, ne az kapjon több feladatot, aki már most sem tudja ellátni a jelenlegieket” – mondta.

A Fidesz bevisz egy előterjesztést a budapesti cégek átvilágításával kapcsolatban.

Mint fogalmazott, „a főváros relatíve kisebb cége, a Budapest Brand átvilágítás során nagyon komoly visszásságokat találtak az átvilágítást végző bizottsági tagok, és ha egy ilyen kicsi cégnél ilyen komoly visszaélések vannak, akkor a nagy cégeknél óriási bajok lehetnek”.

A Fidesznek van egy lakhatással kapcsolatos előterjesztése is, arra tesznek javaslatot, hogy a főváros a teljesen kihasználatlan, de tulajdonában álló rozsdaövezeti területeit próbálja meg úgy hasznosítani, hogy keressen olyan magánbefektetőt, aki Otthon Start-kompatibilis lakásokat tud a 70 százalékra felhúzni, és cserébe használhatja a főváros telkét. Mint Szentkirályi Alexandra mondta, azt szeretnék, hogy ezeknek a lakásoknak a 30 százalékát a főváros a Budapest-család, tehát a budapesti cégek dolgozóinak a segítésére tudná fordítani, illetve bekapcsolódna a hajléktalanok megsegítésébe a Munkával lakásba című program mentén.

A Fidesz azt is kezdeményezi, hogy Halottak napja környékén a hétköznapi menetrend legyen érvényes

a fővárosban, a temetőkön belül pedig üzemeltessenek körjáratokat az idősek és a mozgásukban korlátozottak segítsége érdekében.

A hónap elején zárt be a Gellért fürdő, így a turisták egy része valószínűleg a szomszédos Rudas fürdőt fogja választani. Emiatt az itt működő török fürdő látogatási rendjét némileg módosították, de ezzel a fővárosi képviselők nem értenek egyet.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetőj elmondta: teljes politikai egység alakult ki erről a Fővárosi Közgyűlésban, ami ritka.

„A Tisza Párt, a Kutyapárt, mi, a Fidesz és a baloldal is egyetértettünk abban, hogy meg kell őrizni a tradicionális időablakot a Rudasban, és legalább három napon helyre kell állítani a tradicionális fürdőzést.

Karácsony Gergely ezzel nem ért egyet. Ő azt mondja, hogy csak a bevétel számít, ebben van egy vitánk, és ezt a közgyűlés kell hogy eldöntse” – mondta Vitézy Dávid, aki szerint emellett sok részletkérdés is van még. Például a Zsigmondy kártya, amivel a budapestiek kedvezményesen fürdőzhetnek. Ez régen három fürdőre volt érvényes. Most, hogy bezárt a Gellért, már csak kettőre.

„Kértem, hogy legalább akkor a Lukácsot vonjuk be, és akkor azzal ott lehet kedvezményeket kapni. Kiharcoltuk korábban, hogy este tízig minden nap legyen nyitva egy fürdő, de most, hogy bezárt a Gellért, pont szombaton, amikor a legtöbben érnek rá, este egy sincs nyitva. Kértem, hogy ezt pótolják. Kértük, hogy legyenek általános viselkedési szabályok a fürdőkben, amiket sokkal szigorúbban betartatnak, például hogy ne utcai cipőben menjenek be az emberek a szaunába, hogy ne legyen szelfibotozás, hogy ne forgassanak élő Tiktok-táncvideókat koreai turistacsoportok.

Nem lehet engedni, hogy olcsó vidámparki hangulat legyen a budapesti történeti fürdőkben, ezek sokkal értékesebb örökségei a közös történelmünknek”

– mondta Vitézy Dávid.

A közgyűlés napirendjén szerepel az a kérdés is, hogy milyen forrásból újítsák fel a leromlott állapotú fővárosi fürdőket. Erről Vitézy Dávid azt mondta: Budapesten három fürdő is zárva van. A Királyt még Tarlós István idején zárták be, és mivel a kormány a tulajdonosa, a főváros a működtetője, ezért sok éve nem sikerül zöldágra vergődni, hogy elinduljon a felújítás. A Rácfürdő eleve egy elrontott projekt volt: elkészült és tizenvalahány éve zárva van. Annyira lerobbant közben, hogy most újra föl kéne újítani, és most arról szól a vita, hogy a főváros fizesse, amelynek nincs pénze, vagy megpróbáljunk valamilyen magánüzemeltetőt találni, aki hajlandó felújítani és utána üzemeltetni, de erről még nincs döntés – fogalmazott.

A Széchenyit is föl kéne újítani, de ha még azt is bezárjuk, akkor végképp nem lesz fürdő Budapesten, de ott is lerobbant állapotok uralkodnak,

és a végső kérdés pedig a Gellért ügye, ahol úgy zárta be a Gellértet a fürdővállalat, hogy jelenleg se terv, se pénz nincs a felújításra. Egy több mint 20 milliárd forintos hitelt szeretnének most erre fölvenni, de ott a kormány engedélye is kell. És az most a kérdés, hogy ebbe egy ekkora hitelfelvételbe a főváros a mai helyzetébe a Gellért fürdő felújítása érdekében belevághat-e – mondta Vitézy Dávid a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülése előtt.

KAPCSOLÓDÓ HANG

