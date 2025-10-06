ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.08
usd:
331.01
bux:
0
2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. március 24-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Különleges B-hét következik a parlamentben

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

B-hét következik az Országgyűlésben, amikor nem hoznak a képviselők határozatokat, a mostani azonban különleges helyzet.

Október 6-án hétfőn, a nemzeti gyásznapon, délelőtt 11 órakor megemlékezéssel kezdődik a plenáris ülés. 1849-ben Aradon ezen a napon végezték ki a forradalom és szabadságharc 12 honvéd tábornokát és egy tisztjét, Pesten pedig az első felelős miniszterelnököt, Batthyány Lajost. Ez az úgynevezett B-hét a parlamentben, határozathozatalok most nem lesznek.

A napirend előtti felszólalásokat követően kérdések, azonnali kérdések és napirend utáni felszólalások hangoznak el. Kedden rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, hogy újabb fél évvel meghosszabbíthassák a háborús veszélyhelyzetet.

Ennek kihirdetését az Alaptörvény tizedik módosítása tette lehetővé, miután Oroszország 2022 februárjában megtámadta Ukrajnát.

Azóta a parlament kormánypárti többsége többször is meghosszabbította a rendeleti kormányzás hatályát. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes most ismét erre tett javaslatot. Ezúttal 2026. május 13-ig lenne érvényben a veszélyhelyzet, vagyis egy hónapig még a következő kormány megalakulása után is, feltéve, ha Sulyok Tamás köztársasági elnök tényleg április 12-re írja ki a választást úgy, ahogyan erre Orbán Viktor miniszterelnök és több kormánypárti politikus már nem egyszer utalt.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Harcosok Órája című podcastben azt mondta, a rendkívüli jogrend és a választások között semmilyen összefüggés nincsen. Az alaptörvény 15. módosításának január 1-jén hatályba lépő 8. cikke egyébként megváltoztatta a veszélyhelyzeti jogalkotás szabályait. Jövőre a kormány csak akkor adhat ki törvényt felfüggesztő vagy törvényi rendelkezéstől eltérő rendeletet, ha erre az Országgyűlés megfelelő többséggel felhatalmazza.

A háborús veszélyhelyzet most november 14-ig van érvényben és ismét 180 nappal hosszabbíthatják meg, ehhez viszont október 7-re, keddre rendkívüli ülést kellett összehívni, mert anélkül csak november 17-én tudtak volna szavazni róla.

Enélkül kiesett volna három nap, több száz rendelet a hatályát vesztette volna, és újra el kellett volna fogadni azokat.

A háborús veszélyhelyzet indoklása ugyanaz, mint eddig. „Magyarország közvetlen szomszédjában, Ukrajna területén több mint három éve háború dúl. A háború közelsége miatt annak humanitárius és gazdasági hatásai hazánkat továbbra is egyértelműen érintik, ezek a negatív hatások mindennapjaink részévé váltak, ami jelen távlatból is egyértelműen igazolja a különleges jogrend fenntartásának indokoltságát” – mondta Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára.

Az államtitkár leszögezte, a veszélyhelyzet ideje alatt a kormány az alaptörvény és a vonatkozó sarkalatos törvény keretei között élt azzal a lehetőséggel, hogy rendkívüli intézkedéseket vezessen be, ezzel próbálva enyhíteni a fellépő negatív helyzeteken.

Az ellenzék szerint Magyarországon valójában nincs háborús veszélyhelyzet, ezért a rendeleti kormányzás sem indokolt, főleg, mert az szerintük csak arra jó, hogy a kormány visszaéljen vele. A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter bejelentette, hogy amennyiben kormányra kerülnek, eltörlik a háborús veszélyhelyzetet.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Különleges B-hét következik a parlamentben

parlament

országgyűlés

semjén zsolt

meghosszabbítás

őszi ülésszak

répássy róbert

háborús veszélyhelyzet

október 6

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiderült, hol a határ a magyar lakásvásárlóknál és -bérlőknél

Kiderült, hol a határ a magyar lakásvásárlóknál és -bérlőknél

Az ingatlan.com nyáron egy új funkcióval bővítette szolgáltatási palettáját, ami megmutatja azt, hogy a választott ingatlant milyen távolságra veszik meg a vásárlók azoktól az intézményektől, amelyeket napi szinten felkeresnek. Mindez nemcsak a vásárlóknak, hanem a portálnak is nagyon hasznos – mondta az InfoRádióban Balogh László vezető elemző.
VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Speciális céget alapított az Uniqa Biztosító

Speciális céget alapított az Uniqa Biztosító

Uniqa Sustainable and Financial Business Solutions Kft. néven új, a klasszikus céges biztosítási szolgáltatásokon túlmutató tevékenységet folytató leányvállalatot alapított a magyarországi Uniqa Biztosító – közölte a társaság.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kettészakad az ország: itt még élvezhetjük az igazi langyos őszi időt ma

Kettészakad az ország: itt még élvezhetjük az igazi langyos őszi időt ma

Míg a keleti országrészben több napsütés lesz, a Dunántúlon felhősebb, csapadékosabb időre számíthatunk.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump urges mediators to 'move fast' as key Gaza peace talks set to begin

Trump urges mediators to 'move fast' as key Gaza peace talks set to begin

Strikes have continued in Gaza as negotiators prepare to head to Egypt for talks starting on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 6. 06:38
Autókra lövöldözött egy férfi Sydney belvárosában - videó
2025. október 6. 05:48
Figyelem, változik a villamosközlekedés a belvárosban
×
×
×
×