Kissé elvétette az irányt egy Tokaj Intercity, Nyíregyháza helyett Sátoraljaújhely felé indult

Eltévedt a Tokaj Intercity pénteken. A vonat Mezőzombornál tévesztett irányt, Nyíregyháza helyett Sátoraljaújhely felé indult. A következő állomáson, Bodrogkeresztúrnál fordították vissza. 80 percet késett, de emiatt a kelet-magyarországi régióban a teljes vasúti közlekedés felborult – írja az Index.

Egyelőre annyit tudni, hogy rossz irányba állt a váltó, a MÁV szerint emberi mulasztás történt, és az utasoktól elnézést kértek.

A vasútbarát uuuuu.hu oldal szerkesztője, Láber Attila az RTL kérdésére elmondta, a vonat Mezőzombornál ment rossz irányba és a következő állomásnál, Bodrogkeresztúrnál fordították vissza. Elmondása szerint egy magánvasúti mozdony ment az eltévedt szerelvény után és az húzta vissza.