Infostart.hu
2025. október 3. péntek Helga
2025. október 3. péntek Helga
Az államfőt mintázó marionettbábot tart kezében Szabó Tímea független képviselő, a Párbeszéd Magyarországért (PM) társelnöke Áder János újraválasztott köztársasági elnök eskütétele közben az Országgyűlés plenáris ülésén 2017. május 8-án. A Fidesz-KDNP államfőjelöltjét az Országgyűlés 131 szavazattal választotta újra március 13-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Egy pert megnyert, egyet elveszített Strasbourgban Szabó Tímea

Infostart

Rendzavarás és Áder János-bábu – ítéleteket hirdetett az Emberi Jogok Európai Bírósága.

Arányos és szükséges volt Szabó Tímea tiszteletdíjának csökkentése az Emberi Jogok Európai Bíróságának jogerős ítélete szerint – közölte az Országgyűlés Sajtóirodája, amely elutasította a független képviselő keresetét. Szabó ebben panasszal élt az Országgyűlés egy 2017-es, őt szankcionáló döntése miatt, amikor a 2017. május 8-i ülésen Áder János köztársasági elnök eskütételét követően az elnök beszédének megkezdése előtt székére felállva elővett egy mintegy 30 centiméter magas marionett bábut, melyre Áder János arcképét rögzítette, majd azt mondta, hogy "Nem köztársasági elnök, egy bábu", majd ezt a bábut mozgatta a köztársasági elnök beszédének ideje alatt.

Ezt követően az Országgyűlés elnöke elrendelte Szabó Tímea havi tiszteletdíjának egyharmaddal való csökkentését arra hivatkozva, hogy a képviselő magatartása súlyosan sértette az Országgyűlés tekintélyét, rendjét. Úgy folytatták, hogy Szabó Tímea az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága előtt megtámadta a házelnöki döntést, azt kifogásolva, hogy a vele szemben kiszabott bírságnak nem volt jogalapja, továbbá aránytalan volt. A bizottság meghallgatta a képviselőt, majd három ellenszavazattal és két tartózkodással a panaszt elutasította. Az Országgyűlés plenáris ülése is leszavazta a házelnöki döntés hatályon kívül helyezését azév május 30-án.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának csütörtökön meghozott, jogerős döntése szerint a bábu bemutatása és mozgatása az ünnepélyes ülésen alkalmas volt a rend megzavarására, emellett a kérelmező más módon is kifejthette volna a véleményét - különösen a köztársasági elnök megválasztása előtt és alatt, vagy a médiában - így a szankció igazolható volt.

Az országgyűlési képviselő korábban a Facebook-oldalán számolt be nyert ügyéről: azt írta, hogy jogtalanul büntették meg a Munka Törvénykönyvének "rabszolgatörvényként" elhíresült módosítása elleni tiltakozás miatt a parlamentben. Ebben az ügyben több ellenzéki képviselőtársával együtt indítottak keresetet.

Amikor a módosítást próbálták "átnyomni a parlamenten – mi, ellenzéki képviselők, tiltakoztunk a dolgozókat kizsigerelő jogszabály ellen, és megpróbáltuk megakadályozni, hogy a házelnök levezesse a szavazást. Kövér László ezért példátlanul magas pénzbírságokat szabott ki ránk – rám is. Az indoklás szerint megzavartuk a parlament működését. A büntetés után a strasbourgi bírósághoz fordultunk. A bíróság most egyhangúlag kimondta, hogy a Fidesz és Kövér László megsértette a véleménynyilvánításhoz fűződő jogainkat (Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikke) nem volt tisztességes az eljárás. Még arra sem volt lehetőségünk, hogy megvédjük magunkat. A törvény által erre előírt Mentelmi bizottság sem hallgatott meg, mert az ülés káoszba fulladt, a kormánypárti tagok nem tudtak megegyezni a napirendben. Tehát még a saját, amúgy tisztességtelen eljárási szabályaikat sem tartották be. A kormány állításával ellentétben nem alkalmaztunk fizikai erőszakot. Az ilyen parlamenti akciók is a szólásszabadság részét képezik, még akkor is, ha zavaróak, szokatlanok vagy éppen a hatalom számára kellemetlenek" – írta Szabó Tímea.

Kezdőlap    Belföld    Egy pert megnyert, egyet elveszített Strasbourgban Szabó Tímea

per

emberi jogok európai bírósága

szabó tímea

