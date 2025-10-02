ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.23
usd:
331.76
bux:
0
2025. október 2. csütörtök Petra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Nyitókép: Budakalász.hu

Nem mehetnek körbe a kutyák az Omszki-tó körül

Infostart

Egyértelműsítette a szabályokat Budakalász, azt is, hogy a tóhoz milyen irányból mehetnek le a kutyasétáltatók. Az egyik parton egyenesen tilos a kutyasétáltatás, de megvan az oka.

Egyértelműsítették az Omszki-tó kutyasétáltatási rendjét.

Mint a Budakalász.hu portál beszámol róla, új, a kutyasétáltatókat segítő piktogramokat festettek fel a tó körüli járdafelületekre abból a célból, hogy az eddig is érvényes szabályok szélesebb körben is ismertebbek és világosabbak legyenek.

A város hivatalos portálja jelezte, Budakalászon a helyiek többsége betartja a szabályokat, a távolabbról érkezők viszont nem feltétlenül vannak tisztában az előírásokkal, amelyek a következők:

  • a tó körüli parkban kizárólag pórázon szabad kutyát sétáltatni
  • a Kahl am Main sétányon a jelentős kerékpáros és gyalogosforgalom miatt viszont pórázon sem.

A Kahl am Main sétány a tó, valamint a sportpályák, a játszótér és a bevásárlóközpontok által közrefogott, rekortános futópályával ellátott járdavonal, amely már így is egész nap túlterhelt gyalogosokkal, sportolókkal, családokkal.

A tóhoz azonban lejutnak a kutyások, méghozzá a 11-es főút és a József Attila találkozásánál, tehát a tó észak-keleti csücskénél, ahol a 11-es főút fölötti emelt szintű körforgalom található.

Kezdőlap    Belföld    Nem mehetnek körbe a kutyák az Omszki-tó körül

kutya

séta

budakalász

póráz

omszki-tó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Huszonöt éves lett az InfoRádió

Huszonöt éves lett az InfoRádió

25 év, több mint 750 ezer hír, 450 ezer hanganyag, 8227 Aréna-adás, valamint számos szakmai elismerés a Pulitzer-emlékdíjtól a Prima Primissima-díjig: negyed évszázaddal ezelőtt, 2000. október 2-án kezdte meg a műsorszolgáltatást Magyarország első és azóta is egyetlen hírrádiója, az InfoRádió.
Orbán Viktor az EU-csúcs után: több miniszterelnökkel úgy gondoljuk, hogy szabotázs van az Európai Parlamentben

Orbán Viktor az EU-csúcs után: több miniszterelnökkel úgy gondoljuk, hogy szabotázs van az Európai Parlamentben

Koppenhágában az EU-csúcsot követően a miniszterelnök interjút adott legfrissebb tapasztalatairól, és beszámolt Angela Merkellel folytatott beszélgetéséről.
 

Orbán Viktor Koppenhágában elmondta, mekkora esélyét látja most a világháború kitörésének

Ursula von der Leyen újabb 4 milliárd euró hitelt jelentett be Ukrajnának

Robert Fico olyan gonddal küzd a merénylet miatt, hogy nem tudott elutazni az uniós csúcsra

Oroszellenes tévébeszéddel állt elő a cseh államfő a választás előtt néhány nappal

Nagy pénzhez jutott Ukrajna

Csővezetékek csapdájában – az uniós olajstratégia kihívásai

VIDEÓ
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.02. csütörtök, 18:00
Pesztericz-Kalas Vivien
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet főreferense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Atomkatasztrófával fenyeget a háború, visszatért Amerika kegyeibe Kijev - Háborús híreink csütörtökön

Atomkatasztrófával fenyeget a háború, visszatért Amerika kegyeibe Kijev - Háborús híreink csütörtökön

Kijev és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség több mint egy hete kongatja a vészharangot a zaporizzsjai atomerőmű áramellátásának megrongálódása miatt, most viszont a csernobili komplexum fényei is kialudtak egy orosz tüzérségi támadás miatt. Amerikai források szerint Washington újraindította az adatszolgáltatást, melynek segítségével az ukránok nagy távolságra fekvő orosz célpontokat támadhatnak. Kijevben sorra jelennek meg az új fegyverek: bemutatták legújabb saját cirkálórakétájukat, de a brit MGI is küld nekik drónokat. Eközben az oroszok igyekeznek előre törni a Donbaszban és Dnyipropetrovszkban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Aldi, Lidl, Penny, Spar, Tesco: hol a legolcsóbb a májkrém, virsli, túró, hagyma ezen a héten?

Aldi, Lidl, Penny, Spar, Tesco: hol a legolcsóbb a májkrém, virsli, túró, hagyma ezen a héten?

Megnéztük a heti akciós újságokat, és összehasonlítottuk az árakat - itt spórolhatsz a legtöbbet!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
White House says layoffs 'imminent' with no end to shutdown in sight

White House says layoffs 'imminent' with no end to shutdown in sight

As a bitter standoff between Republicans and Democrats plays out, there is little sign that either side is willing to budge.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 2. 07:04
Orbán Viktor az EU-csúcs után: több miniszterelnökkel úgy gondoljuk, hogy szabotázs van az Európai Parlamentben
2025. október 2. 06:00
Huszonöt éves lett az InfoRádió
×
×
×
×