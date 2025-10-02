Nem mehetnek körbe a kutyák az Omszki-tó körül

Egyértelműsítették az Omszki-tó kutyasétáltatási rendjét.

Mint a Budakalász.hu portál beszámol róla, új, a kutyasétáltatókat segítő piktogramokat festettek fel a tó körüli járdafelületekre abból a célból, hogy az eddig is érvényes szabályok szélesebb körben is ismertebbek és világosabbak legyenek.

A város hivatalos portálja jelezte, Budakalászon a helyiek többsége betartja a szabályokat, a távolabbról érkezők viszont nem feltétlenül vannak tisztában az előírásokkal, amelyek a következők:

a tó körüli parkban kizárólag pórázon szabad kutyát sétáltatni

a Kahl am Main sétányon a jelentős kerékpáros és gyalogosforgalom miatt viszont pórázon sem.

A Kahl am Main sétány a tó, valamint a sportpályák, a játszótér és a bevásárlóközpontok által közrefogott, rekortános futópályával ellátott járdavonal, amely már így is egész nap túlterhelt gyalogosokkal, sportolókkal, családokkal.

A tóhoz azonban lejutnak a kutyások, méghozzá a 11-es főút és a József Attila találkozásánál, tehát a tó észak-keleti csücskénél, ahol a 11-es főút fölötti emelt szintű körforgalom található.