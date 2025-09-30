ARÉNA
2025. szeptember 30. kedd
Kósa Lajos, a Fidesz képviselője azonnali kérdést tesz fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. június 10-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Országgyűlés: az agresszió visszaszorításáról vitatkoztak

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A politikai agresszió elítéléséről és a fegyvertartási szabályok szigorításáról szóló határozati javaslatot tárgyal meg az Országgyűlés a kormánypártok kezdeményezésére Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügye miatt.

A határozat elítéli a politikai agressziót, mondta előterjesztői expozéjában Kósa Lajos, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának fideszes elnöke.

„Még nincsen kampány, csak az előszele fújdogál, és már olyan mértékű az agresszió, az erőszak, akár verbálisan, de ma már egyébként nyugodtan mondhatjuk, fizikálisan is, ami kétségbeejtő – fogalmazott Kósa Lajos napirend előtt. – Mi történik majd a kampányban, ha már most ott tartunk, hogy újságírókat lehet lökdösni, hogy inzultálni lehet kérdező embereket vagy éles lőszerrel járkálunk lakossági fórumokra. Megjegyzem, saját lakossági fórumra – utalt a kormánypárti politikus Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügyére, amivel kapcsolatban úgy fogalmazott: az ember esze megáll, de nemcsak megáll, hanem hanem kétségbe esik, mert azt láthatjuk, hogy ez nem egyedi, elszigetelt jelenség, (…) egyre inkább terjed a most már az életet fenyegető erőszak a demokráciákban.

A honvédelmi és rendészeti bizottság a kormányt a fegyvertartási szabályok szigorítására szólítja fel – tette hozzá Kósa Lajos, emlékeztetve, hogy jelenleg: ha a fegyvertartási szabályok megszegése miatt szabálysértési eljárás indul valaki ellen, akkor azt a lőfegyvert, amivel a szabálysértési eljárási tényállást elkövették elkobozható, de a fegyvertartási engedélyt sem visszavonni, sem felfüggeszteni nem lehet, ráadásul az adott személy másik fegyvert tarthat magánál szabályosan.

„Ezért arra hívjuk fel a kormány figyelmét, hogy ezt a kiskaput, joghézagot vizsgálja felül, ez egy rendelet, és tegye lehetővé azt, hogy akkor, amikor fegyvertartással kapcsolatos szabálysértési eljárás indul, akkor a nyomozó hatóság a szabálysértési eljárást lezártáig – a fegyverelkobzás mellett – vissza tudja vonni a fegyvertartási engedélyt is, mert annak hiányában az illető nem lesz jogosult másik éles marokfegyver birtoklására sem” – magyarázta.

A bizottság szorgalmazza az agresszíven politizáló csoportok elleni fellépést is, üdvözölve, hogy az Antifát már terrorszervezetnek nyilvánította a kormány – mondta Kósa Lajos az Országgyűlésben.

Németh Szilárd (Fidesz) azt mondta, a Fidesz-frakció támogatja az országgyűlési határozati javaslatot és felkéri a kormányt, hogy dolgozzon ki a fizikai és a digitális térben terjedő agresszió mérséklését elősegítő javaslatokat. Azt kérte, a kormány tekintse át a fegyvertartással és a fejlődéssel kapcsolatos jogsértések esetén alkalmazandó szabályokat és szükség esetén szigorítsa azokat.

A DK szerint „színtiszta propaganda” az indítvány.

Földi Judit (DK) azt mondta, a határozati javaslat szép szavakat sorol, hogy a közéletben nincs helye uszításnak, ezekkel egyetlen szó változtatása nélkül egyetérthetnének. Csakhogy ezt pont azok mondják, akik az elmúlt másfél évtizedben módszeresen felépítették a magyar közélet gyűlöletre és ellenségképekre épülő szerkezetét - tette hozzá. Az indítványt "színtiszta propagandának" nevezte, a kormány a parlament felkérése nélkül is léphetett volna a politikai erőszak megfékezése érdekében. A kormánynak nem kellene mást tennie - folytatta - , mint leállítani annak finanszírozását.

Szerinte a Fidesz lassan 20 éve következetesen munkálkodik a magyar társadalom megosztásán, számolatlan milliárdokat költve a gyűlölet felkorbácsolására. A kormánypárti média és a közpénzben finanszírozott plakátkampányok évek óta azt sulykolják, hogy az ellenzék, a civilek, vagy éppen a független újságírók nem csak tévednek, hanem hazaárulók, ügynökök, a nemzet ellenségei - mondta.

Földi Judit tartalmilag üresnek nevezte a javaslatot, elmondva, abban nincs határidő, nincs benne felelős intézmény, nincsen monitoring és nincsen számonkérhetőség.

Simicskó István (KDNP) szerint rendkívüli durvaság és erőszak van jelen a magyar politikában és a közéletben egyaránt, valamint egy új térrel, a kibertérrel bővült a gyűlölet helyszíne. A közösségi portálokon rendkívül ajlas és visszataszító kommentek érik az embereket, amely a társadalmat mérgezi. A kisebbik kormánypárt vezérszónoka szerint ezt a helyzetet a Tisza Párt megjelenése okozta. Arról szólva, hogy hová fajulhat mindez, felidézte a Robert Fico szlovák elnök és Donald Trump amerikai elnök elleni támadásokat, valamint azt, hogy Charlie Kirk-et meg is gyilkolták.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Országgyűlés: az agresszió visszaszorításáról vitatkoztak

kósa lajos

fegyvertartás

szigorítás

fegyvertartási engedély

ruszin-szendi romulusz

