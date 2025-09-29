Részletes beszámoló a Pilisben holtan talált nő kereséséről, még politikai szála is van a szomorú ügynek

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat által megerősített vasárnapi hír szerint a 27 éves Kaszás Nikolett holttestét a Visegrádi-hegységben, egy jelzett úttól mintegy 200 méterre lévő bokros területen találták meg. Az ügy körülményeit a rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja, idegenkezűség gyanúja nem merült fel.

A tragédia kapcsán a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) Monor-Pilis-Albertirsa nevű Facebook-oldala posztban gyászolta Kaszás Nikolettet, megemlítve, hogy a fiatal nő a helyi szervezet passzivistája volt. A bejegyzéshez csatolt kép egy mosolygós nőt ábrázol, aki a Kétfarkú Kutyapárthoz köthető, színes papírt tart.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk a 27 éves Kaszás Nikolett holttestét egy jelzett turistaúttól körülbelül 200 méterre, egy sűrű, bokros területen találták meg. A helyszín eddig nem kapott kiemelt figyelmet, mivel az elemzett adatok nem utaltak kommunikációra ebből a térségből. A keresést végzők korábban mindössze 80–110 méterre haladtak el a megtalálás helyszínétől - írja a blikk.hu a kutatók tájékoztatása alapján.

Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője közölte, hogy a halál pontos oka egyelőre nem ismert.

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat záróközleményében foglalta össze a háromhetes kutatás hátterét. Kiemelték, hogy a keresést az tette rendkívül nehézzé, hogy a Pilis-Visegrádi-hegység területéből nem volt pontos információ arra vonatkozóan, hol tartózkodhat az eltűnt.

A keresés kezdetén, miután kiderült, hogy Kaszás Nikolett az üzenetváltások alapján befejezte a túrát, a rendőrség kizárta a túra közbeni baleset lehetőségét, bár a Spartacus-ösvény szakadékos részeit több alkalommal is átvizsgálták.

A kutyás keresés bevetése a rendőrségi adatelemzést követően vált indokolttá, amikor a keresési területet már 3 millió négyzetméterre tudták szűkíteni.

A kutató-mentő szolgálat hangsúlyozta, hogy a végső, eredményes keresés az adatok és kommunikáció elemzésén alapult, mivel a korábbi kommunikáció nem utalt arra, hogy az eltűnt személy a sűrű, jelöletlen úttól távoli helyszínen tartózkodna.

A keresésben több száz önkéntes és polgárőr vett részt, akik több mint 180 kilométernyi turistaútat és környezetét vizsgálták át.