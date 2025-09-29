Az ország történetének legnagyobb élelmiszergyűjtő akciójára készül a 20 éves Magyar Élelmiszerbank

Az ENSZ felmérései szerint a bolygón megtermelt élelmiszer harmada kárba vész, miközben majdnem egymilliárd ember éhezik napi szinten a Földön. Nemcsak társadalmi, hanem környezetvédelmi szempontból is nagyon pusztító a rengeteg elpazarolt erőforrás. Magyarországon fejenként 93 kilónyi az élelmiszer-veszteség évente, ennek a legnagyobb része a háztartásokban figyelhető meg.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület hazánk egyik legnagyobb jótékonysági szervezete, a mindennapokban közeli lejáratú és csomagolási hibás élelmiszerek adományozásával segíti a nélkülözőket, amiket önkéntesek segítségével áruházakból, gyártóktól és vendéglátóhelyekről gyűjt össze. A pazarlás elleni küzdelem mellett az egyesület nevéhez fűződnek az ország legnagyobb lakossági élelmiszergyűjtő akciói is.

„Magyarország több mint hatszáz pontján naponta osztanak élelmiszert az élelmiszerbankos partnerek, aminek köszönhetően húsz év alatt 288 millió adagnyi élelmiszer-felesleget sikerült megmenteni. Ezzel a mennyiséggel háromezerszer lehetne megetetni a teljes Puskás Aréna közönségét” – érzékeltette a mennyiség jelentőségét az InfoRádióban a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.

Nagygyörgy András felidézte, hogy az egyesületet 2005-ben 13 magánszemély, néhány jó barát hozta létre, az volt a céljuk, hogy minél több élelmiszer-felesleget felkutassanak, összegyűjtsenek és rászorulókhoz juttassák. „Arra vagyunk a legbüszkébbek, hogy ez a 13 barát az évek során több ezer önkéntessel egészült ki, és egy élelmiszermentő mozgalmat, hálózatot alakítottunk ki az országban” – mesélt a kezdetekről a jótékonysági szervezet vezetője.

Nagygyörgy András emlékeztetett, hogy a kezdeményezés az úttörő embereknek köszönhetően fejlődhetett, akik elérték a munkahelyükön, hogy kezdjenek valamit a céges konferenciákon megmaradt ebédekkel, vacsorákkal vagy egy raklapnyi sérült csomagolású áruval, ami fogyasztásra még tökéletesen alkalmas. „A jövőben is erre van szükség: ha bárkit frusztrál a felesleges pazarlás, akkor lépjen kapcsolatba az élelmiszerbankkal. Mi segítünk abban, hogy ezek a feleslegek biztonságos módon, gördülékenyen rászorulókhoz kerüljenek” – hangsúlyozta a szervezet igazgatója.

A 2022-es infláció hatással volt a szemléletváltásra

Az élelmiszerbank a lakosságot, a társadalmat is szeretné szemléletformáláson keresztül rávezetni arra, hogy az otthonaikban jobban odafigyeljenek a pazarlás elkerülésére „Az elmúlt húsz évben csökkenő tendenciát mutatott a veszteségek mennyisége, de még mindig vannak évek, amikor ismét növekedésnek indul a pazarlás a Nébih kutatásai szerint” – emelte ki Nagygyörgy András, hozzátéve, hogy minden nap sikerül megmenteni 30 ezer kilónyi élelmiszer-felesleget gyártóktól, kereskedőktől, áruházakból. Ezek a termékek nem a kukába kerülnek, hanem rászorulók asztalára.

A néhány évvel ezelőtti rekordinfláció fordulópontot jelentett a magyarok hozzáállásában, felismerték, hogy az élelmiszerek nagyon értékes alapanyagok és erőforrások a mindennapokban.

Azóta ismét lazulást érzékelnek, pedig egy négyfős háztartásban akár 160 ezer forintra is tehető az évente elpocsékolt élelmiszer értéke.

Az élelmiszerbank együttműködései gyártókkal vagy kereskedelmi láncokkal akár évente több százezer vagy millió kilónyi élelmiszer-felesleget ment meg.

Szegeden ebédmentő program indul

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület sok ezer önkéntest szeretne üdvözletben részesíteni. A közelmúltban tartottak ünnepséget az élelmiszerosztásban szerepet vállaló szociális dolgozóknak is. A jövőbeni kezdeményezése között megemlítette, hogy közös adománygyűjtése indul a szervezetnek a szegedi illetékességű Honeybeast zenekarral. A városban ebédmentő program indítását szervezik, amivel több ezer adagnyi meleg ételt tudnának megmenteni évente.

„Ennek érdekében indul szeptember 29. és október 16. között egy adománygyűjtő kampány. November közepén az ország történetének legnagyobb élelmiszergyűjtő akciójára készülnek, több mint 500 áruházban kerül majd sor a karácsonyi adománygyűjtésre” – hívta fel a figyelmet a közelgő akciókra az élelmiszerbank külső kapcsolatok igazgatója.