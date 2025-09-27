ARÉNA
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a BMW Group debreceni gyárának avatásán 2025. szeptember 26-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor: a mi adórendszerünk nem bünteti azt, aki többet akar dolgozni és többet akar keresni

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A mi adórendszerünk nem fojtja meg a vállalatokat. A mi adórendszerünk támogatja a családokat - írta Orbán Viktor miniszterelnök Facebook bejegyzésében.

"Kezdjük el megszokni: magyar BMW. Debrecenben elindult a legújabb BMW modell gyártása. 2 milliárd eurós zöldberuházás, digitalizált, MI-alapú gyártás, csak elektromos modellek, zéró károsanyag-kibocsátás. 21. század" - fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor felidézte: éveken át dolgoztak azon, hogy Debrecent is felrakják az autógyártás térképére. Kellett hozzá a helyiek tehetsége, a befektetéseket ösztönző gazdasági környezet, és mindenekelőtt kellett hozzá Európa legjobb adórendszere.

A mi adórendszerünk nem bünteti azt, aki többet akar dolgozni és többet akar keresni. A mi adórendszerünk nem fojtja meg a vállalatokat. A mi adórendszerünk támogatja a családokat - tette hozzá a miniszterelnök.

"Aki többkulcsos, progresszív adóról, társaságiadó emelésről és a családi adókedvezmények elvonásáról konspirál brüsszeli szalonokban, az valójában Magyarország jövőjét teszi kockára. Azt a 21. századi, győztes Magyarországot, aminek egyik ékköve a világ legmodernebb BMW-gyára, Debrecenben" - zárta bejegyzését Orbán Viktor.

