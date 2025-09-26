Nagy csapás éri a zuglói autósokat

Szeptember 29-től, hétfőtől új forgalmi rend lép életbe az Egressy úton: a Mexikói út és a Hungária körút közötti szakaszon munkanapokon, reggel 6 és 9 óra között csak a közösségi közlekedés járművei és a kerékpárral közlekedők hajthatnak be a belváros irányába – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

Ez lesz az első olyan helyszín Budapesten, ahol egy útszakaszra munkanapokon csúcsidőben csak a közösségi közlekedés járművei és a kerékpárral közlekedők hajthatnak be.

Az indoklás az, hogy az Egressy úton közlekedik a 77-es trolibusz, amelynek haladását jelentősen akadályozzák a reggeli torlódások. A BKK adatai szerint naponta nyolcezren utaznak ezen a vonalon, és

a reggeli csúcsidőben a trolibuszok akár 8 percet is vesztegeltek a dugóban,

így a normál, torlódásmentes időszakhoz képest mintegy 36 százalékkal lassabban tudtak haladni.

Az Európai Mobilitási Hét keretében szeptember közepén már elkészült az Egressy út-Mexikói út kereszteződésében a belváros irányába vezető csomóponti autóbuszsáv, szeptember 29-től pedig új forgalmi rendet vezetnek be, és a Mexikói út és a Hungária körút közötti szakaszon munkanapokon, reggel 6 és 9 óra között csak a közösségi közlekedés járművei és a kerékpárral közlekedők hajthatnak be a belváros irányába, ebben az időszakban a gépjárműforgalom nem kap szabad jelzést egyenesen a Mexikói úti jelzőlámpánál, hanem csak jobbra és balra.

A forgalmi rend módosítása után az Egressy úton közlekedő trolibuszok gyorsabban, pontosabban és kiszámíthatóbban érhetik el a 2-es metrót, emellett a környezetbarát, nem légszennyező trolibuszok előnyben részesítése hozzájárul a tisztább levegőhöz is.

A BKK az autóval a belváros felé közlekedőknek a párhuzamos Thököly út, Mogyoródi út és Fogarasi út használatát javasolja.

Aki az Egressy úton érkezik autóval, munkanapokon 6 és 9 óra között a Mexikói útnál jobbra, vagy balra tud fordulni. A belváros felé a Mexikói úton keresztül a Mogyoródi út felé lehet továbbhaladni.

Az átállást a hétfői első napon személyesen is segíti a társaság: a BKK forgalomirányítói és a hatóság munkatársai is jelen lesznek a helyszínen, hogy támogassák a közlekedőket.

A BKK közlése szerint az Egressy út forgalmi rendjének átalakítása a BKK által korábban bejelentett troli- és buszgyorsítási program része, "egyben az első lépés egy olyan közösségi közlekedési folyosó kiépítésében, amely jelentősen gyorsíthatja a belváros és Budapest külső részei közötti kapcsolatot".