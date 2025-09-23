ARÉNA
Égető érzést okozó nyalóka.
Nyitókép: NKFH

Ne vegye meg senki: égető és avas ízű az édesség, kivonták a forgalomból

Infostart

Hivatalosan azt közölte az NKFH, hogy „érzékszervi eltérés” miatt Hollandiából származó nyalókát hívtak vissza az üzletekből.

Az importőr a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve kivonta a forgalomból a Summer Pops Strawberry Flavour megnevezésű, Hollandiából származó nyalókát, mert a hatósági ellenőrzés során érzékszervi eltéréseket tapasztaltak a termékben.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján lépett a hatóság a holland importőrön keresztül Magyarországra érkezett termék esetében. Megállapították, hogy a termék fogyasztása során avas íz tapasztalható, valamint enyhe égető érzés jelentkezhet a nyelven.

A forgalomból visszahívott 80 g kiszerelésű Summer Pops Strawberry Flavour megnevezésű nyalóka minőségmegőrzési ideje 2026. május 7., tételszáma LIP0524B, a terméket a holland Becky’s B.v. gyártja, és a BAU-TRANS 2000 Kft. importálja.

A hatóság azt kéri, hogy aki az ismertetett tételazonosítóval rendelkező visszahívott termékből vásárolt, és még a birtokában van, azt ne fogyassza el.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomon követi.

