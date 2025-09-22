Közösségi kutatást szerveznek a Pilisben két hete eltűnt nő keresésére

Mint arról az Infostart is beszámolt, a 27 éves Kaszás Nikoletta szeptember 7-én indult el éjszakai túrára a Pilisbe, majd nyoma veszett és azóta sem ad életjelet magáról.

Szeptember 28-án vasárnapra civil összefogással szervez kutatást a Pilisbe a Pest Vármegyei Polgárőr Szövetség, a Kutyák Határok Nélkül Alapítvány és Vácért Polgárőr Egyesület. A kutatásban a felhívás szerint kutyás, lovas, quados és drónos egységek is részt vehetnek – írja a Telex.

A keresésben eddig is részt vettek túrázók a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat mellett, most viszont szervezettem formában zajlik majd a kutatás.

A szervezetetk azt kérik, minél többen csatlakozzanak a kezdeményezéshez. A részvételhez egy regisztrációs lapot szükséges kitölteni, de a helyszínen is lehetséges lesz regisztrálni. A találkozási pont a pilisszentlászlói Béke úti focipálya lesz.