Infostart.hu
2025. szeptember 22. hétfő
Tűzoltó
Nyitókép: Pixabay

Két halálos tűzeset is történt a hétvégén

Infostart

Kisbéren és Tiszaújvárosban is halálos áldozatot követelt a tűz.

Az elmúlt hétvégén ketten is életüket vesztették lakástűzben, az egyik eset Borsod-Abaúj-Zemplén, míg a másik Komárom-Esztergom vármegyében történt – közölte a katasztrofavedelem.hu.

Szombaton Tiszaújvárosban halt meg egy ember egy tűzesetben, vasárnap este pedig Kisbér külterületén, az Újszőlő dűlőben gyulladt ki egy épület. A beszámoló szerint a tűzoltók három járművel vonultak a helyszínre, ahol egy tizenkét négyzetméteres, életvitelszerűen lakott hétvégi ház égett teljes terjedelmében. Az egységek rövid idő alatt megfékezték a lángokat, oltás közben egy ember összeégett holttestét találták meg az épületben. Az eset körülményeit tűzvizsgálati eljárás keretében tárják fel.

A katasztrófavédelem figyelmeztet: az adatok alapján leggyakrabban az egyedül élő idős emberek esnek a tüzek áldozatául. Mint írják, a hasonló tragédiák megelőzése érdekében érdemes jobban odafigyelni egyedül élő idős rokonainkra, szomszédainkra, és célszerű füstérzékelőt telepíteni az otthonukba.

Kezdőlap    Belföld    Két halálos tűzeset is történt a hétvégén

tűzoltó

lakástűz

tiszaújváros

kisbér

24 ÓRA
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
