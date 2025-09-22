Két halálos tűzeset is történt a hétvégén

Az elmúlt hétvégén ketten is életüket vesztették lakástűzben, az egyik eset Borsod-Abaúj-Zemplén, míg a másik Komárom-Esztergom vármegyében történt – közölte a katasztrofavedelem.hu.

Szombaton Tiszaújvárosban halt meg egy ember egy tűzesetben, vasárnap este pedig Kisbér külterületén, az Újszőlő dűlőben gyulladt ki egy épület. A beszámoló szerint a tűzoltók három járművel vonultak a helyszínre, ahol egy tizenkét négyzetméteres, életvitelszerűen lakott hétvégi ház égett teljes terjedelmében. Az egységek rövid idő alatt megfékezték a lángokat, oltás közben egy ember összeégett holttestét találták meg az épületben. Az eset körülményeit tűzvizsgálati eljárás keretében tárják fel.

A katasztrófavédelem figyelmeztet: az adatok alapján leggyakrabban az egyedül élő idős emberek esnek a tüzek áldozatául. Mint írják, a hasonló tragédiák megelőzése érdekében érdemes jobban odafigyelni egyedül élő idős rokonainkra, szomszédainkra, és célszerű füstérzékelőt telepíteni az otthonukba.