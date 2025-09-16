ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.85
usd:
329.26
bux:
99943.61
2025. szeptember 16. kedd Edit
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor uszodát avat Szekszárdon - videó

Infostart

Kedd délután avatják a szekszárdi Sipos Márton Sportuszodát.

Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet az uszoda avatásán.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor uszodát avat Szekszárdon - videó

szekszárd

avatás

uszoda

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyet nem értési háló - A hét kérdése, hogy mit ad cserébe a királyi pompáért Donald Trump

Egyet nem értési háló - A hét kérdése, hogy mit ad cserébe a királyi pompáért Donald Trump

Mire lehet számítani Donald Trump héten kezdődő brit állami látogatásán? A királyi pompa borítékolható, de megjutalmazza-e az amerikai elnök a szövetségesét? Olvad-e a jég Ukrajna- vagy Gáza-ügyben?
 

Donald Trump ma Európába érkezik, királyi pompával fogadják

Megint üzent Magyarországnak is az amerikai külügyminiszter

Bendarzsevszkij Anton: Donald Trump nem csak Európának üzent az orosz energia tilalmáról

Amerikai–brit összeborulás: új nukleáris aranykorba tartanak

Amerikai beruházások érkeznek Magyarországra

VIDEÓ
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.16. kedd, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meghibásodtak a szivattyúk, több mint 50 ezer autót hív vissza a holland gyártó

Meghibásodtak a szivattyúk, több mint 50 ezer autót hív vissza a holland gyártó

A Stellantis 53 849 járművet hív vissza az Egyesült Államokban meghibásodott üzemanyag-szivattyúk miatt, jelentette be kedden az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság (NHTSA). Az NHTSA tájékoztatása szerint a hiba javítási módja még fejlesztés alatt áll.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pizzarajongók figyelem: nem vicc, ezen a napon te is féláron ehetsz nápolyi pizzát + Országos lista

Pizzarajongók figyelem: nem vicc, ezen a napon te is féláron ehetsz nápolyi pizzát + Országos lista

Szeptember 19-én, pénteken ismét jön a Nápolyi Pizzériák Éjszakája, amikor országszerte több mint 50 pizzéria kínálja a kedvenc nápolyi pizzáidat féláron.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'The bombing has been insane': Gaza City Palestinians scramble to flee Israeli assault

'The bombing has been insane': Gaza City Palestinians scramble to flee Israeli assault

Palestinians tell the BBC whole residential blocks have been levelled as the Israeli army ramps up its offensive in the city.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 16. 17:05
Jön az újabb kormányinfó a Karmelita kolostorból
2025. szeptember 16. 15:57
Gesztust tett Magyarország felé az Egyesült Államok
×
×
×
×