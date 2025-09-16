ARÉNA
traffipax trafficapture gyorshajtás sebességmérés
Nyitókép: YouTube/PoliceHungary

Bemutatkoznak a rendőrség új szupertraffipaxai

Infostart

Néhány hét, és élesednek az első szuperkészülékek, amik több ponton is eltérnek az eddig megszokott eszközöktől - például büntető üzemmódban is tudnak mérni.

Korábban nem látott, vadonatúj traffipax tűnik fel hamarosan az utak mellett. A TraffiCapture-Lite (TC-Lite) nevű készülék túl van a rendőrségi protokollteszteken, jelenleg a rendszeresítési eljárásnál és a típushitelesítésnél tart az Engedélyezési Hivatalban – írja a Vezess.hu, hozzátéve, hogy az első példányok egy hónapon belül megkezdhetik a sebességmérést, büntető üzemmódban is.

Lassan meghaladja a 280 darabot az ország útjai mellé felállított trafiboxok száma, ezekbe a fémdobozokba helyeznek alkalmilag sebességmérőket a rendőrök. Legnagyobbrészt az ARH CAM S-1 nevű mobil traffipaxot használják erre országszerte a különböző kapitányságok, csakhogy a készülékből kevesebb van, mint ahány boxot telepítettek az önkormányzatok az elmúlt években.

Ha nagyon ritkán van a szekrényekben az autókat figyelő, gyorshajtás esetén büntetéseket osztó műszer, akkor azok visszatartó hatása lecsökken. Ehhez azonban rendszeresen ott kellene lenniük minden egyes megvásárolt, felállított boxban minél többször – ha lehetne, állandóan.

A TraffiCapture-Lite névre hallgató új műszer két fontos tulajdonságának köszönhetően sokat fog változtatni a sebességmérés gyakorlatán:

  • egyrészt a TC-Lite folyamatosan üzemeltethető traffiboxban, akár állandó büntető üzemmódban is a VÉDA/KAFIR rendszerrel,
  • másrészt körülbelül harmadannyiba kerülnek, mint a korábbi, kevesebbet használható S-1-s készülékek (az éjszakai működéshez szükséges IRLED vakuval együtt darabjuk nettő 2,75 millió forint, szemben az S-1-esek 8 millió forintos árával).

Jelenleg háromféle trafibox áll az utak mellett, a TC-Lite mindháromba beszerelhető. Mintegy 150 méterre lévő járművek sebességét képes megmérni, a gyorshajtókról olyan 50-60 méteres távolságból készíti el a jogkövetkezménnyel járó fényképeket, az adatokat egyből felküldi a VÉDA-rendszerbe.

