Az elmúlt években több százezer laptopot vagy tabletet osztott szét a magyar állam az általános iskolai felső tagozatos diákok és a középiskolások között, akik tanulmányaik végéig használhatják ezeket az eszközöket. A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke az InfoRádióban elmondta: a visszajelzések alapján nem minden laptop felel meg a modern kori feltételeknek. Az eszközök jelentős része a kompetenciamérések elvégzésére ugyan alkalmas, ahhoz azonban már túl lassúak, hogy például filmet lehessen nézni rajtuk.

A másik nagy probléma a karbantartás. Totyik Tamás tájékoztatása szerint abban az esetben, ha a nyolcadik osztályt elvégző diákok nem az adott tankerületi intézményben folytatják tanulmányaikat, akkor le kell adniuk a laptopjaikat, melyeket más diákok kapnak meg. Csakhogy a PSZ elnöke szerint

nincs alkalmazásban megfelelő létszámban rendszergazda, akiknek a frissítéseket kell elvégezniük.

Mint mondta, ebből kifolyólag állandósultak a problémák az iskolákban az új szoftverek telepítésével és a különböző programok frissítésével kapcsolatban. Azt is kifogásolja, hogy nem a legjobb teljesítményű gépeket kapják meg a diákok, hanem sok esetben „lebutított változattal” kell beérniük.

Totyik Tamás megjegyezte: sok rendszergazda nagyon leterhelt, ami szerinte teljesen érthető, hiszen ha egy ötszáz fős gimnáziumban egyetlen rendszergazdát alkalmaznak, akkor neki nemcsak ezeket a frissítéseket kell intéznie, hanem még e mellett az iskola egész hálózatát is üzemeltetnie kell. A szakszervezet úgy értesült, hogy

sok iskolában csak az intézményben engedik használni a laptopokat, vagyis nem vihetik haza azokat a tanulók.

Az adott tanév végén leadott laptopok „maradnak a rendszerben”, és ha továbbra is használhatók, akkor frissített változattal visszaosztják a diákok között. Az eszközöket a Klebelsberg Központ vagy a fenntartó szedi össze, a rendszergazdáknak pedig a pályázat során megkapott kódoknak megfelelően kell frissíteniük a rendszert.

A PSZ elnöke elmondta: nagy előrelépés a korábbi évekhez képest, hogy a gyermekek laptopot kapnak, de sok gondot okoz, hogy a szervizelés nem megoldott vagy csak részben végzik el a szükséges frissítéseket sok intézményben. A szakszervezet számos olyan esetről tudomást szerzett, hogy az akkumulátor lemerült, de nem tudták megoldani a cseréjét. Totyik Tamás úgy fogalmazott,

„óhatatlanul bármilyen technikai hiba felmerülhet, és ha a rendszergazdák nem tudják megoldani, akkor az esetek döntő többségében kivonják a forgalomból ezeket a laptopokat vagy tableteket”.

Ugyancsak orvosolandó problémának nevezte azt, hogy sok helyen az intézményi tűzfal nem kompatibilis azoknak a laptopoknak a védelmi rendszerével, amiket a gyermekek az iskolától kapnak, ilyenkor pedig kidobja a rendszer az adott eszközt, így újra be kell léptetni az érintett tanulók gépjeit, mert ellenkező esetben nincs biztonságban a laptopjuk, és előfordulhat, hogy nem tudnak dolgozni rajta.