Szabadságról hazafelé tartó rendőr segített életet menteni a fővárosban

Czelder Attila zászlós, a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság körözési előadója nyaralásból hazafelé tartva éppen Budapesten haladt keresztül, amikor egy XVIII. kerületi vasúti felüljárón különös jelenetet pillantott meg – írja beszámolójában a rendőrség.

Egy vasúti felüljárón beszélgetett egy férfi és egy hajléktalannak látszó nő. A nő a korlátba kapaszkodott, a férfi a nő kézfejét fogta, és Czelder Attila számára nem volt kétséges, mi történhet. Lefékezett, felkapcsolta a vészvillogót és a két alakhoz sietett.

A férfitól érdeklődte meg, hogy a nő öngyilkos akart-e lenni, mire előbbi azt válaszolta, hogy igen. A nő a korláton átmászva egy vonat alá akarta vetni magát, de szerencsére éppen nem jött szerelvény. A férfi hozzátette még, hogy bár a nő már a korláton ült, amikor ő lefékezett mellette, de sikerült visszakönyörögnie a korlát innenső oldalára.

A rendőr zászlós segítségével végül lekísérték a nőt a hídról és mentőt hívtak hozzá. A hölgy elmesélte, hogy hajléktalan, sokat ivott aznap, összeveszett a párjával és szerelmi bánatában akart véget vetni az életének. A mentők végül kórházba szállították, személyi sérülés nem keletkezett.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!