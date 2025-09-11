Olyan alacsony a Balaton, hogy bírságot kaphatnak a hajók

A balatonmáriafürdői Túravitorlás Egyesület kikötőjében több vitorlás is fennakadt az iszapban. Az egyesület kikötővezetője, Király István a sonline.hu-nak arról beszélt, hogy a problémát augusztus eleje óta jelzik a hajósoknak, és a nagyobb merülésű járműveket más kikötőkbe irányítják át. A fennakadt hajókat többnyire csak daruval lehet kiszabadítani.

Hasonló gondokkal küzdenek Fonyódon is, ahol a Túravitorlás Sportklub (TVSK) telepvezetője, Székely Róbert szerint augusztus elején 500 ezer forint értékű, „havária jellegű kotrásra” volt szükség a hajók közlekedésének biztosításához. A kotrás hatása azonban csak rövid ideig tartott.

A vitorlázó sportklubok vezetői szerint az alacsony vízszint és a meder folyamatos feltöltődése visszatérő problémát jelent a Balatonon.

Az Infostarton pár napja arról számoltunk be, hogy három hajót is ki kellett menteni a Balatonnál, mert zátonyra futottak.

Súlyosbítja a helyzetet, hogy a vízi rendészet mederérintésért bírságot szabhat ki azokra, akik a túl alacsony vízben fennakadnak.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a probléma megoldásához vízpótlásra és rendszeres kotrásra van szükség.